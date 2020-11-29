Виктор Томенко поздравил женщин с Днем матери

Виктор Томенко. Фото: Олег УКЛАДОВ

В последнее воскресенье ноября с 1998 года празднуется день матери. Губернатор Виктор Томенко поздравил женщин с праздником.

«Дорогие мамы! Сердечно поздравляем вас с самым душевным праздником - Днем матери! В современном мире повышение престижа семейных ценностей является актуальной задачей. На ее решение направлена социальная политика государства и нашего региона. Большое внимание уделяется вопросам охраны материнства и детства, поддержке многодетности», - говорится в обращении.

Также в опубликованном на официальном сайте края поздравлении говорится о поддержке, по которой семьи получают ежемесячные выплаты, улучшаются жилищные условия.

«В крае создают ясли и строят детские сады, содействуют профессиональной реализации женщин, ставших мамами. Например, работают специальные программы обучения для желающих повысить квалификацию», - говорится в обращении.

Все это направлено на то, чтобы материнство в Алтайском крае было счастливым и благополучным.

Также женщин поздравил мэр Барнаула Вячеслав Франк.

Вячеслав Франк Фото: Олег УКЛАДОВ

«Мама на протяжении всей жизни остается для нас самым родным и близким человеком, готовым всегда прийти на помощь, поддержать в трудную минуту, порадоваться нашим успехам, вселить веру в будущее», - говорится в обращении.

Барнаульские мамы являются не только хранительницами домашнего очага, но и активно участвуют в общественной жизни, проявляют себя в профессиональной деятельности. В сложно время коронавируса мамы стоят на страже здоровья и благополучия своих семей, при этом ответственно выполняют свой профессиональный долг, спасая наших земляков в больницах и госпиталях, помогают пожилым людям, находящимся на самоизоляции.

«Дорогие мамы! Желаю вам доброго здоровья, любви и семейного благополучия. Пусть невзгоды обходят вас стороной, дети радуют своими успехами, а любовь и тепло близких остаются источником жизненных сил и вдохновения!» - говорится в поздравлении.