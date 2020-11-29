Какими словами поздравить самую родную в День матери-2020

Сегодня, 29 ноября, в России поздравляют мам Фото: pixabay.com

Сегодня, 29 ноября, в России празднуется День Матери. Некоторые люди сходу придумывают поздравление, а многие не знают, как подобрать слова. «Комсомолка» решила провести опрос на тему, как порадовать маму в этот день, чтобы тронуть её до глубины души.

Вспомните детство

Известный барнаулец, комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Меламед считает, что самое главное в поздравлении мамы – все, что угодно, лишь бы от сердца.

- Я всегда стараюсь что-то из детства вспомнить, - добавил он.

Вспомните, будучи детьми, мы всегда пытались хоть чем-то порадовать маму: помыть посуду, подарить первый выросший в огороде одуванчик, спеть песню на день рождения или приготовить ужин. И даже если долгожданное блюдо сгорело, а одуванчик увял, пока вы его несли, мама сияла и придавала вашим стараниям такое значение, что ваша самооценка подлетала до небес.

- Однажды я сказал своей маме: «Говорят, что матерей не выбирают. Это так. Но если бы у меня и был выбор, я бы выбрал тебя!». Потом я спел песню Стаса Михайлова про маму, заранее подготовил фонограмму. И пусть пел я совсем не по нотам, голоса нет, мама улыбалась и плакала. Эти слезы радости – самое драгоценное, что может быть, - поделился с «Комсомолкой» барнаульский программист Игорь Беляев.

Подарите заботу и защиту

Алтайский ученый Людмила Комарова несколько раз в ходе беседы подчеркнула, что мама – это святыня, и позволять себе грубить или как-то не пренебрежительно к ней относиться – недопустимо. Самый главный подарок для дорогого человека – забота и защита.

- Я была со своей мамой до конца, купила ей квартиру в городе, перевезла ее, чтобы она чувствовала себя защищенной, была окружена детьми, внуками и правнуками. Так же трепетно ко мне относятся и мои сыновья. Помню, как сильно растрогал меня один случай: в свой день рождения я работала, читала лекцию перед студентами, и тут в аудиторию вносят огромный букет роз. Внутри записка – самому любимому человеку. Студенты сразу начали перешептываться, кто же мне такой букет прислал. Оказалось, что это старший сын. Это было настолько неожиданно, да еще и при всех – мне было очень приятно, - рассказала Людмила Комарова.

Также она добавила, что проявлять свою любовь нужно не только словами, но и поступками: «Человек может быть скупой на слова, но любыми действиями показывать, что ты ему дорог. Поступки – вот что ценно».

Пожелайте здоровья и любите каждый день

Глава Сибирского сельсовета Олег Боронин считает, что сейчас, когда в мире бушует пандемия, самый главный подарок для мам – здоровье.

- Моя мама – пожизненный инвалид первой группы, постоянно нуждается в гемодиализе. И я желаю, чтобы эта пандемия поскорее закончилась, так как инвалидов сейчас очень сильно «лихорадит», как и всех остальных. Пусть жизнь наших мам будет спокойной. Любите их каждый день: и когда вы сорванец, и когда молодой человек, и когда уже в зрелом возрасте, - отметил он.

Скажите маме, что она красивая

Многие забывают, что мамы, несмотря на взрослость, мудрость и иногда строгость, в душе все те же хрупкие девочки. А любая девочка расцветает, когда ей говорят, что она красивая. Воспользуйтесь случаем и напомните матери, что для вас она – эталон.

- Однажды я сильно поздно вернулась домой. Было это в старших классах, телефонов тогда не было, и я не смогла предупредить маму, что задерживаюсь. Помню, подхожу к дому и вижу её, сидящую на скамейке. Она была просто безжизненная, очень грустная, даже голову не подняла, когда увидела меня вдали. Я думала, что она сейчас будет меня ругать, а она подняла глаза, встала и сказала: «Господи, какое счастье, что я тебя вижу». Меня так это поразило, я наполнилась какой-то жалостью и нежностью. Я сидела и гладила ее белые волосы, целовала, говорила, что очень сильно ее люблю, и у нее начали розоветь щечки, появились слезы. Тогда я ей сказала, что она сама красивая. Это самый верный вариант – скажите маме, что она красива, - поделилась психолог Светлана Калмыкова.

На самом деле, для каждой мамы будет приятно каждое ваше слово, просто потому что говорите ВЫ. Наконец, как верно отметила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, лучший подарок для мамы – это вы сами:

- Живите каждый день так, чтоб она вами гордилась, а День Матери – это всего лишь формальность, - сказала Елена Евгеньевна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известные жители Барнаула рассказали, почему их мама самая лучшая

Для каждого человека мама – это святое. Она самая лучшая на свете – сама добрая, самая красивая, самая понимающая и отзывчивая! (подробнее)