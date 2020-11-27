Не хватает кислорода, лекарств и еды: на Алтае объявили сбор пожертвований для ковид-госпиталя

Крик о помощи по какой-то причине с сайта администрации довольно быстро удалили. Фото: Олег УКЛАДОВ

На сайте администрации Локтевского района Алтайского края на днях появилось объявление о сборе пожертвований на медицинское оборудование для местного ковидного госпиталя.

– Учреждение остро нуждается в медицинском газообразном кислороде, антиковидных медицинских препаратах, средствах индивидуальной защиты, продуктах питания. Мы открываем сбор пожертвований с целью обеспечения нашего госпиталя всем самым необходимым для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, – сказано в объявлении.

Однако этот крик о помощи по какой-то причине с сайта администрации довольно быстро удалили. Но копия объявления сохранилась в кэше.

Тем временем региональный Минздрав заявил, что в госпитале есть все необходимые препараты, подкрепив это комментарием главврача больницы.

– Мы регулярно производим закупку необходимых лекарств, в случае каких-либо перебоев с поставкой есть возможность передать их из другой медицинской организации. В Минздраве организован ежедневный мониторинг остатков на всех площадках, поэтому это легко организовать. У нас уже давно налажена эта работа. Инициатива, которую проявили депутаты нашего района по сбору средств понятна, все видят, насколько сложно приходится медицинским работникам в этот период, таким образом, они проявили сопричастность к общему делу. Но жителям нашего района необходимо понимать, что для качественного оказания медицинской помощи пациентам в ковидном госпитале есть все необходимое, – заявила главный врач больницы Анастасия Пратчикова.

По данным регионального оперштаба, на сегодняшний день в Локтевском районе зарегистрировано 250 заболевших коронавирусом. Ковидный госпиталь на базе ЦРБ открыли месяц назад. По всей видимости, он очень быстро заполнился. Из 50 имеющихся мест на момент публикации объявления было занято 42 койки.

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