На Алтае подорожал сахар. Следующее на очереди - подсолнечное масло

За год цена на сахар выросла на 7 рублей, Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае подорожал сахар. Начальник управления региона по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков сказал, что так вышло вовсе не из-за желания заработать на людях.

– По данным Алтайкрайстата, цена на сахар в октябре текущего года для потребителя составила чуть больше 41 рубля за килограмм. Цена в октябре прошлого года составляла около 34 рублей. Рост есть, но здесь нужно понимать, что на формирование цен влияет не только цена завоза, но и логистика продаж, цена сырья, накрутка торговых сетей, а также стоимость услуг товаропроизводящей цепочки оптовиков, которые обеспечивают магазины фасованной продукцией. Здесь нет желания заработать лишнего, эта цена сформирована общероссийским рынком, – объяснил Александр Большаков во время пресс-конференции.

А что с маслом?

По данным компании «Совэкон», специализирующейся на изучении аграрных рынков, за 2020 год оптовые цены в России цены на подсолнечник выросли в два раза, на подсолнечное масло — на 90%.

Александр Большаков пояснил, что рост связан с увеличением мирового спроса на подсолнечник. Экспорт подсолнечника в России стал в 3,7 раза больше в текущем сезоне. Так как за рубежом предлагают хорошую цену, аграрии стремятся заработать на экспорте. Соответственно растет цена и внутри страны, что в итоге бьет по кошельку потребителю.

– На сегодня цена подсолнечника в России 38-40 рублей за килограмм, это наивысший показатель за последние 20 лет в России. Чтобы стабилизировать и не допустить дальнейшего повышения цены на подсолнечник и готовую продукцию, Правительство РФ на сегодняшний день прорабатывает введение в России пошлины до 30% января следующего года, что позволит стабилизировать цены на российском рынке подсолнечника и не допустить скачка цен на продукции, – рассказал Александр Большаков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ожиревший» Алтайский край сел на диету: люди стали меньше есть хлеб и колбасу

Правда, в пицце отказать себе жители региона пока не готовы (подробнее)