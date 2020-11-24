Спалившего на Алтае часовню сатаниста отправили в психбольницу

Сгоревшая часовня. Фото: Иван Костюк.

Сатаниста, спалившего часовню у подножья священной горы Белухи в Республике Алтай, отправили в психбольницу. Усть-коксинский районный суд в рамках рассмотрения уголовного дела назначил ему меры медицинского характера. Это значит, что по экспертизе его признали невменяемым: поджигатель не понимал, что творит и нести наказание не может. А вот лечиться – придется.

Напомним, пожар случился 13 июня. Под подозрение попал местный житель, у которого уже были стычки с местными из-за порчи мостов, а также неадекватного поведения. В частности, его обвиняли в том, что он, оказывая услуги проводника, бросал людей на тропе. Последний эпизод - поджог часовни святого Михаила Архангела. Полицейские задержали вандала примерно через неделю в одном из урочищ Усть-Коксинского района.

По какой безумной логике он решил сжечь часовню, не известно. Незадолго до инцидента мужчина в своих соцсетях опубликовал пост, где речь шла про кровь и то, что он собирается принести ее к «Алтарю Матери». По всей вероятности речь шла про Белуху, которая выступает образом праматери во многих легендах.

Заседание суда состоялось 19 ноября в рамках рассмотрения уголовного дела по статье 167 УК РФ (Умышленного уничтожения чужого имущества с причинением значительного ущерба). Потерпевшей стороной признана местная православная религиозная организация.

Известно, что поджигатель, будет проходить лечение в стационаре, суд не указал срок лечения. Скорее всего, он пробудет там до улучшения. Стоит отметить, что пока постановление суда в законную силу не вступило.

Что касается ущерба, по данным республиканской прокуратуры, его сумма составила около 1,9 млн рублей. Однако в рамках уголовного дела иск заявлен не был. У православных есть три года, чтобы обратиться к пироману в судебном порядке. Придется ли его возмещать – вопрос спорный. Не исключено, что осужденный окажется попросту недееспособным и без всякого имущества, на которое можно было бы обратить взыскание.

Напомним, после уничтожения часовни объявили сбор денег, а правительство пообещало всячески помочь, но особо дело пока не движется. По словам настоятеля храма Вадима Петровского, сбор денег продолжается, а с местом еще не определились. В настоящее время рассматривают два варианта для реконструкции часовни – на том же месте или перенести ее чуть ниже, к озеру Аккемское, где объект будет под присмотром у базирующихся у водоема спасателей.