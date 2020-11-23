«Люди заживо гниют, но терпят». Студенту с опасной кистой не смогли помочь в Барнауле

Татьяна Шаповалова с сыном Никитой Фото: Личный архив

25 ноября 19-летнему Никите Шаповалову назначена платная операция в Новосибирске. В Барнауле молодому человеку отказали в помощи.

Напомним, что в начале ноября в стоматологической клинике у Никиты обнаружили кисту. По словам его мамы Татьяны Шаповаловой, у молодого человека сгнила кость неба и носовой ход.

Хирурги в челюстно-лицевой хирургии не приняли Никиту в отделение, сославшись на то, что принимают пациентов только с «гнойным процессом» и даже тем приходится ждать. Советовали обращаться после пандемии.

Татьяна Шаповалова с сыном все эти дни безрезультатно обивали пороги как государственных, так и частных барнаульских клиник. После запроса на эту тему в Минздрав Алтайского края в ведомстве пообещали разобраться в действиях медицинских организаций и оказать помощь.

- С нами действительно связались из Минздрава, сказали вновь ехать в отделение челюстно- лицевой хирургии. Мы приехали с вещами, - рассказывает Татьяна. – Но врачи вновь сказали, что нет физической возможности делать нам операцию, что в отделении 20 коек и они предназначены для гнойных больных. В итоге, предложили сделать направление на квоту в Москву. После нас приняли в Минздраве, предложили вновь идти в поликлинику и собирать документы на квоту.

По словам Татьяны, при этом знакомые врачи объяснили ей, что время может быть упущено, и еще непонятно, примут в Москве пациента или нет. В итоге в семье было принято решение делать операцию платно в Новосибирске.

- С предварительным лечением зубов это будет около 70 тысяч рублей,- говорит Татьяна. - Денег таких у нас нет. Ипотека, платное обучение сына и т.д. Но ситуация не терпит отлагательств. Часть суммы мне прислала знакомая хорошая, часть - родственники, часть - будем искать, где занять еще.

В комментариях на эту тему в сообществе «Инцидент Барнаул» Татьяне предлагали не ждать, а организовывать сбор денег.

- Мы справимся сами, - вздохнула женщина. – Только после этой всей этой нервотрепки хотелось бы записать какое-то видеообращение. Я видела в очередях в приемном отделении челюстно-лицевой хирургии пациентов, которые в очередной раз приходили с болью с попыткой попасть в отделении, но не было мест... Люди в сети делились страшными историями, как не удавалось пробиться на операцию. Я в шоке от того, что столько людей в буквальном смысле заживо гниют и терпят…