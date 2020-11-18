«У сына сгнила кость неба, а нам говорят - ждите, как covid пройдет»: барнаульцу отказали в медпомощи

Татьяна Шаповалова с сыном Никитой Фото: Личный архив

Жительница Барнаула Татьяна Шаповалова вот уже больше недели пытается помочь своему 19-летнему сыну Никите, но пока в отчаянии.

- 5 ноября Никита обнаружил шишку во рту, - рассказывает Татьяна. - Я сначала подумала, что это обыкновенный флюс. Приехали на Папанинцев в стоматологию, там после снимка сразу определили кисту.

По словам Татьяны, хирург, вскрыв опухоль, назначил антибиотики и порекомендовал сделать КТ.

- Когда мы со снимком пришли к нему снова в назначенное время, специалист развел руками. Сказал: «Извините, образование очень большое». Еще два хирурга подошли, аж ахнули: «О, да вы что, вам в челюстно-лицевую хирургию нужно!», - продолжает Татьяна.

Поход матери с сыном к челюстно-лицевому хирургу был печальным.

- У нас там даже снимков не стали смотреть, - рассказывает Шаповалова.- Говорят: «Ждите, когда плановая помощь начнется, у нас и так огромная очередь. С марта люди ждут, а тут пандемия...»

Все эти дни мать с сыном в отчаянии мотались от клиники к клинике, от специалиста к специалисту.

- У Никиты сгнила кость неба, носовой ход, зубы с левой стороны на мягких тканях висят, как тут ждать? - с плачем спрашивает горожанка.

Еще один доктор, по словам Татьяны, пообещал ей сделать операцию, но платно. Мол, на препараты нужно 60-70 тысяч.

- У нас ипотека, обучение сына платное, в данный момент я работаю в роддоме на полставки медсестрой, - растерянно говорит женщина.

По словам Татьяны, в семье просто нет сейчас таких денег.

- Не подумайте, что я жалуюсь на врачей. Они заложники ситуации. Честно говоря, 20 лет назад у меня была такая же киста. Сказали, да ситуация опасная, обследовали, взяли на гистологию, оперировали быстро и бесплатно. А сейчас происходит что-то страшное…

Услышав эту историю, мы обратились с запросом в Минздрав Алтайского края с просьбой прокомментировать ситуацию. В пресс-службе ведомства нашему корреспонденту сообщили, что специалисты связались с Татьяной, чтобы оказать необходимую помощь и разобраться в действиях медицинских организаций. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.