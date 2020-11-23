В Барнауле закрывают ковидный госпиталь

Ковидный госпиталь закроют в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 1 декабря закрывают ковидный госпиталь, развернутый в Алтайском центре охраны материнства и детства. Объясняется это улучшением эпидситуации. И это притом, что в городе сейчас переделывают «Посудацентр» под ковидный госпиталь, а заболеваемость по-прежнему остается высокой.

За последние сутки было выявлено 230 новых заболевших, 8 человек умерли, в тяжелом состоянии находятся более 600.

Медики написали письмо и разослали его СМИ, в нем говорится, что город нуждается в местах для лечения ковидных пациентов. Само решение вызывает удивление - недавно набран штат, есть кислород и все условия для оказания помощи и лечения больных, есть больные нуждающиеся в реанимации, пишет Алтапресс.

Кроме того, непонятно, что делать врачам, которые специально ушли с рабочих мест, чтобы работать в этом госпитале. В региональном минздраве пояснили, что возвращение учреждений к обычной деятельности – закономерный процесс. А закрытие одного из госпиталей обусловлено потребностью в возобновлении планового лечения детей.

- Госпиталь в Центре охраны материнства и детства был развернут при остром дефиците мест в ковидных госпиталях Барнаула и прилегающих районов. Там лечились взрослые с вирусной пневмонией и подтвержденным ковидом. Сейчас занятость общего коечного фонда составляет около 73%, снизилось количество вызовов скорой помощи, все это говорит об улучшении эпидемиологической ситуации, поэтому появилась возможность постепенно возвращать больницы к их профильной деятельности, - сообщили в ведомстве.

Что касается врачей, которые там работали, их направят в другие ковидные госпитали. Также они могут вернуться на прежнее место работы. Потребность во врачах в крае такая, что проблем с работой точно не будет.