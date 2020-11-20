Педагогический стаж - 90 лет! Рубцовский колледж отмечает юбилей

Коллектив колледжа Фото: Из архива предприятия

Рубцовский педагогический колледж является одним из старейших учебных заведений Алтайского края. Он был образован в 1930 году в связи с введением закона о всеобщем начальном образовании и ликвидации безграмотности. В тот момент повсеместно ощущалась острая нехватка педагогических кадров. Рубцовский агропедтехникум (именно так он тогда назывался) одним из первых в стране начал подготовку учителей. С тех пор минуло 90 лет. За эти годы выпущено более 10 тысяч специалистов.

Исторический факт

В годы Великой Отечественной войны здание учебного заведения отдали под госпиталь, а педучилище было эвакуировано в село Веселоярск Рубцовского района. В глухую алтайскую деревню приехали работать преподаватели, эвакуированные из больших городов - Минска, Москвы, Ленинграда. В свободное от учебы время они вместе со студентами работали на колхозных полях, расчищали от снега железную дорогу, вязали носки и варежки для бойцов фронта.

В ноябре 1944 года педучилище из Веселоярска переехало в Рубцовск. В тот день был сильный мороз - ехали целый день на санях, запряженных быками. Обоз сопровождали девчонки - студентки, преподаватели и рабочие педучилища. Совсем поздно подъехали к нужному зданию в Рубцовске - в окнах не было стекол, не было ни дров, ни угля. Но выход был найден: окна застеклили стеклами, взятыми из портретных рамок, уголь попросили в детской консультации, затопили - стало тепло.

Гордость Алтая

В настоящее время Рубцовский педагогический колледж - современное учебное заведение, которое дает студентам глубокие и качественные знания. Полученная научная база помогает выпускникам заложить крепкий фундамент своего будущего. Об этом свидетельствует статистика: более 50% выпускников в дальнейшем поступают в высшие учебные заведения, а 65% работают по специальности. Многие из них - настоящая гордость региона!

Загайнов Сергей Алексеевич, директор "Рубцовского педагогического колледжа". Фото: Из архива предприятия

Нам есть чем гордиться

По данным 2020 года, колледж входит в ТОП-10 лучших СПО Алтайского края. Поводов для этого предостаточно. Каждый год учебное заведение показывает достойные результаты на конкурсах различного уровня. Особая гордость - призовые места на региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Алтайского края. Так, например, в 2019 году студенты завоевали сразу две серебряные медали в номинациях «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание». Региональный этап Всероссийской олимпиады СПО также не обходится без лауреатов и призеров из числа студентов Рубцовского педагогического колледжа.

Не только учатся, но и отдыхают

Для разностороннего развития учащихся в колледже работают вокальный и фольклорный кружок, студенческие педагогические отряды «Пазл» и «Данко». А совсем недавно открылся свой спортивный клуб «Олимп». Теперь студенты могут заниматься волейболом, бадминтоном, самбо и даже стрельбой в тире. Педагоги уверены - вскоре копилка наград пополнится и медалями за спортивные достижения!

О главных людях колледжа

Долгие годы (с 1992 по 2019 г.) колледж возглавляла Надежда Ивановна Пономарева. 50 лет своей жизни она посвятила педагогической деятельности. Это уникальный человек, который вложил не только все силы, но и душу в развитие колледжа. С 2020 года директором колледжа был назначен Сергей Алексеевич Загайнов - опытный и неравнодушный педагог, настоящий профессионал своего дела. В перспективе открытие новой специальности, модернизация качества процесса обучения, развитие студенческого спортивного клуба. На С.А. Загайнова возлагают очень большие надежды, связанные с дальнейшим развитием колледжа.

Справка

На сегодняшний день в колледже обучается 497 студентов. Из них на бюджетной основе – 289 человек, на внебюджете – 208 человек. Здесь готовят учителей начальных классов, воспитателей детей дошкольного возраста и учителей физической культуры.