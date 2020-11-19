Стали известны подробности задержания руководства клиники «Добрый доктор»

Задержание главврача. Фото: принтскрин видео.

В Барнауле задержали руководство клиники «Добрый доктор» по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК).

В среду, 18 ноября, уже вечером, Центральный районный суд Барнаула избрал меру пресечения – троих фигурантов отправили в СИЗО. Непосредственно задержание происходило во вторник, 17 ноября. К ним домой нагрянули сотрудники ФСБ и СК ранним утром. Были задержаны главврач Сергей Богданов и его заместитель, кандидат медицинских наук Дмитрий Тимошенский.

Что касается директора клиники Александра Трофимова – сына депутата Алтайского заксобрания и управляющего региональным отделением ПФР Бориса Трофимова – его задержали только к вечеру.

Как сообщил КП-Барнаул источник, вероятно, Александр Борисович пытался скрыться. Его искали по всем возможным адресам, даже приходили в региональный ПФР к его отцу. Позже он сам явился к следователю, таким образом, задержание было уже глубокой ночью.

Мошенническую схему вскрыли сотрудники ФСБ. Внимание привлекла крупная сумма бюджетных денег – 170 млн рублей – которая вместо того, чтобы уйти в поликлиники, оказалась на счету частной медорганизации.

По данным регионального СК, с апреля 2016 по август 2020 года должностные лица консультативно-диагностического центра «Добрый доктор» предоставили в фонд ОМС счета на оплату. Данные реестры содержали заведомо ложные сведения об объемах услуг, которые были завышены или в действительности не были оказаны.

Кроме того, клиника предоставила подложные документы о затратах на аренду помещений, медицинского оборудования, обучение медперсонала, подлежащих возмещению из средств ФОМС.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Как пишет «Банкфакс», внимание на «Добрый доктор» обратили давно в связи с нецелевым использованием средств ТФОМС. В Арбитражном суде Алтайского края до недавнего времени шли разбирательства между центром и фондом. По данным издания, фонд требовал взыскать с сети клиник 33 млн рублей, из которых 26,1 млн рублей – это потраченные не по целевому назначению средства, а остальное – штрафы и пеня.

16 ноября суд полностью удовлетворил требования. Кроме того, летом 2019 года суд первой инстанции принял решение, в соответствии с которым «Добрый доктор» был обязан вернуть ТФОМС 13,9 млн рублей. Решение долгое время оспаривалось, но в феврале 2020 года вердикт устоял в кассации.