Каждый месяц пропадает по 10 тыс рублей: алейские учителя пожаловались на урезание зарплаты

В прошлом году ввели новую систему начисления зарплат Фото: Олег УКЛАДОВ

Учителя Алейска написали коллективное обращение по поводу резкого снижения зарплат. По их словам, каждый месяц из суммы пропадает по 10 тысяч рублей. При этом, проблемы начались еще в прошлом году, когда начислять зарплату педагогам стали по-новому. В ситуации разбиралась «Комсомолка».

О странной «математике» при начислении зарплат педагоги рассказали алтайским эсерам. В письме, под которым подписались 56 учителей города, говорится о том, что базовая часть еле-еле дотягивает до минимального размера оплаты труда, а стимулирующие сначала сократили на 50%, а затем и вовсе убрали. И это при том, что нагрузка осталась прежней.

По словам педагогов, все началось еще с 2019 года, когда ввели новую систему начисления зарплат. Уже тогда тучи начали сгущаться…

- Во-первых, низкая ставка – 7 тысяч рублей, что значительно ниже, чем у учителей в других регионах. Во-вторых, в начислении надбавок за категорию и стаж не учитывается количество часов, то есть нагрузка учителя. Кроме того, убрали доплату за консультации, федеральную выплату за классное руководство, - рассказали подписавшиеся.

Однако в комитете по образованию города Алейска информацию о снижении зарплат опровергают. Как рассказала председатель комитета Марина Соловьева, по сравнению с 2019 годом, в текущем году средняя зарплата учителя даже выросла.

- За десять месяцев этого года средняя зарплата педагога в нашем городе составила 31460,60 рублей, а в прошлом году – 29886 рублей. При этом, целевой показатель по краю (около 29 тысяч рублей, прим. ред.) мы выполняем. Ни о каком сокращении речи не идет. А насчет федеральных выплат – так есть указ президента: за классное руководство ежемесячно первого числа выплачивается по 5 тысяч рублей. Всем, кому она положена, мы средства начисляем, - заверила Марина Соловьева.

Всего в Алейске трудятся 187 учителей, получается, что почти треть педсостава города не довольна начислениями. Чтобы разобраться в ситуации, глава города Иван Маскаев собрал рабочую группу. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Средняя зарплата в Алтайском крае составила около 30 тысяч рублей

В мае она выросла на 5% (подробнее)