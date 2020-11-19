Почти половина жителей Алтайского края привилась от гриппа

На сегодня в регионе не зарегистрировано ни одного случая заражения гриппом Фото: Анна СЕМИНА

На сегодняшний день в Алтайском крае от гриппа привились более 44% населения и время поставить вакцину еще есть.

В текущем сезоне медики планировали привить 52% от общего числа жителей края, то есть 1,222 млн человек. Как показывает многолетняя практика – этого вполне хватает, чтобы сформировать достаточную иммунную прослойку. К тому же, до настоящего момента в Алтайском крае не было зарегистрировано случаев заболевания гриппом, а это значит, что даже если сейчас поставить вакцину, иммунитет успеет сформироваться. По предварительным прогнозам, подъем начнется в конце декабря – начале января.

- В край уже поступило 90,6% от заявленного количества противогриппозной вакцины «Совигрипп», в том числе 16.11.2020 поступило 93125 доз противогриппозной вакцины «Совигрипп» для вакцинации взрослого населения, - отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.

За счет федеральных средств прививку поставили 1 032 211 человек. Напомним, бесплатно вакцинацию могут пройти дети от шести месяцев и старше, студенты, медицинские работники и работники образовательной сферы, транспорта, коммунальщики, лица старше 60 лет, беременные, люди с хроническими заболеваниями. За прививкой они могут обращаться в прикрепленные медицинские организации.

Помимо этого жители края могут поставить прививки за собственный счет, либо средства работодателя.

- За счет данных источников на 13 ноября привито всего 9681 человек, что является результатом низкой активности населения и недостаточно для создания коллективного иммунитета, - подчеркивают в Роспотребнадзоре. - Затраты на прививки значительно ниже экономических потерь, которые несет каждый работодатель в результате болезни сотрудников.

В данный же момент отмечается снижение числа больных ОРВИ – 16,7 тысяч случаев по всему краю. Это на два процента меньше, чем было неделю назад. Однако при этом превышение недельных порогов заболеваемости отмечается среди взрослого населения.

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