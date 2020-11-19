Из педагогов ИЗО – в медицинский бизнес: уникальная история алтайской предпринимательницы

Ольга Круч Фото: Личный архив

Жительница Алейска Ольга Круч – уникальный человек. Имея образование медсестры, в свое время она работала … учителем рисования! А однажды, поняв, что медицина – это творческая профессия, решила открыть медицинский центр, отдав под него собственную квартиру и пригласив опытных врачей – и они в нее поверили. Так в Алейске появился центр «Сибирское здоровье», который существует уже почти 15 лет. Историей своего бизнеса Ольга Круч поделилась с «Комсомолкой».

- В свое время вы работали в школе учителем рисования. Сразу возникает вопрос – как так, причем тут медицинский центр?

- Да, действительно, по своей первой профессии я – учитель прикладного искусства и рисования. Обучилась этой специальности со второго по десятый класс в "Станции юных техников" кружок "Прикладное искусство" , затем экстерном сдала экзамены, после чего меня поставили преподавателем творческого кружка. В 11 классе с утра я шла на уроки, а после обеда сама занималась с ребятами творчеством. Мне это всегда очень нравилось! Закончив школу, поступила в медицинский колледж. После окончания обучения устроилась медсестрой в военную часть в своем родном Алейске, работала фельдшером на скорой помощи в военном госпитале.

Выставка детских фотографий в клинике «Добрый доктор это - Я» Фото: Личный архив

- Почему ушли из госпиталя?

- В 2001 году нашу дивизию расформировали, а меня сократили. В итоге я пошла работать в школу учителем ИЗО и МХК (мировой художественной культуры). Но, все-таки, медицина всегда была мне ближе к душе, поэтому я решила попробовать создать что-то свое. Открыла ИП, в аптеке арендовала, условно говоря, две полочки и стала заниматься продажей фитопродукции, работая напрямую с поставщиками. Получив здесь определенный опыт, поняла, что фитотерапию нужно подкреплять врачебной практикой, на рынке есть потребность в докторах. И тут появилась новая идея - получить лицензию и открыть свой медицинский центр. Сняла небольшое помещение, нашла специалистов и мы стали оказывать консультативную помощь. Дело шло неплохо, спустя год я приняла решение, что нужно расширяться - топтаться на месте в двух кабинетиках было бессмысленно. И тогда из своей квартиры на первом этаже сделала небольшой медицинский центр, а сама с семьей переехала на съемное жилье. Закрыла ИП, открыла ООО и мы начали заниматься предоставлением непосредственно медицинских услуг. Со временем расширили перечень специалистов, штат, потом и вовсе построили свое здание и переехали в него.

Коллектив клиники Фото: Личный архив

- Все это весьма затратно. Пользовали ли какой-то госпомощью?

- Конечно, без госпомощи пришлось бы очень тяжело. Причем нам удалось получить финансирование целых три раза. Первый - в рамках проекта развития моногородов России мы подали заявку на строительство многопрофильного медицинского центра. Его появление в Алейске было продиктовано жизненной необходимостью. В итоге получили субсидии в размере 1,5 млн рублей на стройматериалы. Еще примерно через год - почти 1,2 млн рублей на закупку медицинского оборудования, благодаря чему приобрели современный аппарат УЗИ. Третий раз наша клиника получила на развитие 500 тысяч рублей от государства. Все это значительно помогло. Также много лет пользуемся льготными займами через фонд «Мой бизнес». Проценты там копеечные, поэтому получается очень выгодно: берем кредит, закупаем оборудование, оно нам приносит доход, а мы в это время гасим долг. В декабре планирую взять очередной займ. Без вложений дело не будет развиваться.

- Вы работали и в торговле, и в медицинском бизнесе. В чем принципиальная разница?

- Медицинские услуги – это, всё же, ближе к творчеству, как мне кажется. Здесь всегда есть возможность придумать что-то новое, интересное, какие-то программы запустить или пространство клиники обустроить. Например, у нас в медцентре каждый кабинет имеет свою цветовую гамму. Прежде чем создать дизайн, я изучила воздействие цветов на восприятие и эмоциональное состояние человека, их энергетику. Например, зеленый цвет более спокойно воспринимается глазом, поэтому у окулиста кабинет именно в этих тонах. В детской стоматологии потолок бирюзовый, кресло бирюзовое, а остальное все белое. У педиатров кабинет оформлен в теплых бежевых, близких к оранжевому тонах, чтобы дети себя чувствовали более спокойно. Холл яркий – пол с оранжевым рисунком, чтобы у людей при входе подымалось настроение. На втором этаже – потолок оранжевый, а на нем люстры разных цветов - синяя, зеленая, белая и т.д. Цель – сделать так, чтобы находясь здесь, человек не чувствовал себя как в больнице. Лично меня чисто больничные цвета угнетают. Двор у нас тоже обустроен с особой заботой и уютом – на двух огромных клумбах растут боле 70 кустов роз. Все очень яркое, красиво.

Прежде чем создать дизайн, Ольга изучила воздействие цветов на восприятие и эмоциональное состояние человека Фото: Личный архив

- Как пандемия отразилась на вашем бизнесе?

- В начале пандемии, когда ситуация была не совсем понятна, мы ненадолго закрылись. Но в этот период вышли из положения благодаря тому, что начали шить маски, которых нигде не было в тот момент. Разработали интересный дизайн, принесли на работу свои швейные машинки и дело «закипело»: одни кроили, другие - шили, третьи – гладили. Так и пережили это трудное время – не то, чтобы мы особо заработали на масках, но как минимум подняли моральный дух сотрудников. А потом все начало более-менее налаживаться, центр открылся и мы продолжили привычную работу.

- Изменила ли пандемия пациентов? Может, стали более требовательны?

- Люди стали более напряжены и испуганы. Если еще весной многие относились к ковиду зачастую с усмешкой, считая, что это политика чистой воды, то теперь очевидна вся серьезность ситуации. Хотя по числу пациентов, не скажу, что у нас стало их больше или меньше, чем до пандемии. Примерно так же, хотя, конечно, порой приходится ограничивать количество приемов. Например, профосмотров стало сейчас меньше.

Сотрудницы клиники Фото: Личный архив

- Работники вашего медцентра уже переболели коронавирусом?

- Каждую неделю мы все делаем тесты. Когда у четверых сотрудников он оказался положительным, мы ненадолго закрыли центр и провели полную дезинфекцию. Сейчас уже все вышли на работу, все хорошо. Вообще, наверное, каждый из нас рано или поздно столкнётся с этим вирусом. И вопрос в том – насколько организм окажется подготовленным к борьбе. Поэтому очень важно проводить профилактику – пить витамины, антиоксиданты, заниматься спортом и т.д. В это сложное время нужно тщательно следить за своим здоровьем!

Кстати

В 2010 году Ольга Круч закончила Сибирскую академию государственной службы по президентской программе «Обеспечение малого и среднего бизнеса». А в 2017 году прошла образовательную программу профессиональной переподготовки «Обучение команд, управляющих проектами развития моногородов» в РАНХИЗ (г. Москва), во время которой и родился проект строительства многопрофильного медицинского центра.

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