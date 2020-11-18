Барнаульцу дали реальный срок за оскорбление сотрудника полиции

Мужчина окатил полицейского грубой нецензурной бранью. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаулец лишился свободы на 1 год и 8 месяцев за оскорбление сотрудника полиции. Его осудили по статье 319 УК РФ – за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Дело было вечером в марте этого года. Полицейские приехали выяснить, кто дебоширит в ночное время. Жители многоквартирного дома пожаловались на мужчину, который громко кричал и зачем-то стучал в двери. Оказалось, что неспокойно этим вечером жилось их соседу, который ранее уже был неоднократно судим. Полицейские пригласили его в служебный автомобиль, чтобы составить протокол об административном правонарушении, но это не входило в планы хулигана. Поэтому он начал окатывать сотрудника полиции грубой нецензурной бранью в присутствии свидетелей. Так он публично унизил честь и достоинство должностного лица.

– Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в 1 года 8 месяцев лишения свободы, – сообщают в пресс-службе регионального Следкома.

Обычно за оскорбление сотрудника полиции осужденные отделываются штрафом. Так, например, в сентябре этого года жителю Первомайского района пришлось заплатить 10 тысяч рублей штрафа за оскорбление сотрудника ДПС. В августе женщина, обругавшая сотрудника ДПС, получила штраф в размере 8 тысячи рублей.

Представитель краевого Следкома Елена Коновалова пояснила, что в этот раз мужчина понес такое наказание, потому что был уже осужден условно за другие мелкие преступления и поэтому получил реальный срок.

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