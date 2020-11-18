«Фабрика бизнес-идей». Выпуск № 8

В восьмом выпуске «Фабрика бизнес-идей» представлены новые участники проекта. Их ждет обучающая программа по основам предпринимательства, генерация бизнес-идей, знакомство с единомышленниками и новый круг друзей, режим индивидуальных консультаций с опытными практиками бизнеса и экспертами.

Тренируют ребят, помогают в доработке проектов, поддерживают и вдохновляют - менторы. Среди которых - Татьяна Дведенидова, бизнес-консультант, медиатор, владелец «Альфа-консалтинг» и Языковой школы «Альфа»; Денис Матис - бизнес-тренер, инвестор, владелец детского сада «Капитошка», совладелец лазертаг клуб «Полигон 22» и другие.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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