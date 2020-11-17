Новые томографы и аппараты искусственной вентиляции легких поступили в Алтайский край

До конца месяца все новое оборудование должно быть запущено. Фото: Минздрав АК

Во вторник, 17 ноября, Минздрав Алтайского края сообщил о прибытии в регион новых томографов и аппаратов искусственной вентиляции легких. Первый КТ-аппарат уже начал работать в Алейске, остальные еще должны пройти тестирование, но до конца месяца все новое оборудование должно быть запущено.

О работе по запуску шести новых томографов рассказала заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая на совещании в краевом правительстве. Ранее губернатор Виктор Томенко поручил ускорить этот процесс, так как два томографа в Бийске и Рубцовске вышли из строя.

- Сегодня с 11 часов в Алейске начал работу новый томограф уже не в тестовом, а регулярном режиме, - подчеркнула Наталья Белоцкая.

Для остальных пяти аппаратов уже определили график тестирования: сегодня, 17 ноября будут проверять томограф в 4-ой горбольнице Барнаула, в ближайшие дни - в Центре охраны материнства и детства, 12-й барнаульской горбольнице и в Рубцовске.

В Минздраве Алтайского края добавили, что благодаря новым закупленным аппаратам край сможет практически в два раза увеличить количество исследований. Сейчас компьютерную томографию проводят на семи томографах. Еще один аппарат, который прибудет в декабре, установят в Диагностическом центре.

Кроме того, регион получил 30 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые закупили на федеральные средства. Монтировать новое оборудование в ковидных госпиталях начнут с 23 ноября, как только приедет технический специалист.

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