Нужна помощь! Девятилетняя девочка из Бийска борется с тяжелой формой рака

Кате поставили диагноз Саркома Юинга. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Кате Сурковой из Бийска 9 лет. Она всегда была веселой, задорной девочкой. Любила петь и занималась хореографией. В ноябре 2019 года глаза Катюши резко погрустнели, она начала кашлять, стала подниматься температура, появилась слабость и неприятные ощущения в правой лопатке. Врачи ставили диагноз ОРВИ. Только вот в декабре Катюше резко стало плохо.

– Я молила бога, чтобы у Кати был туберкулез, понимая, что в семье его нет ни у кого. Ну мало ли. Может у нас иммунитет, я собрала все в кучу, стоять спокойно не могла, ходила, ходила. Внесли документ. Это была граната, которая многочисленными осколками разрезала нас. Выйдя от доктора, муж подошел, мы обнялись и оба плакали. У нее рак, – рассказывает мама Кати Любовь Суркова.

Катя любит петь и рисовать, раньше занималась хореографией. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В итоге ребёнок оказался на операционном столе со страшным диагнозом - Саркома Юинга. Но в ходе операции всю опухоль удалить так и не смогли. Оставшиеся клетки размножились, и произошел рецидив.

Саркому Юинга вылечить можно, но бесплатная местная медицина не успевала за развитием болезни. Долго ожидание анализов, большой поток пациентов вынудили родителей Кати искать помощь за границей. Они нашли клинику в Турции, где ребенку после курсов химиотерапии провели радикальную операцию по полному удалению злокачественной опухоли. Теперь Катюше важно продолжать лечение. Но у родителей истощены все ресурсы, они просят помощи в оплате лечения Кати. Необходимо всего 95 тысяч долларов.

– В пятницу мы ездили на КТ, наблюдали легкие, насколько расправилось и очистилось от скоплений после операции. Завтра мы ложимся на химиотерапию, не хватает 2500 долларов. Это много, чтобы собрать эту сумму, нам нужно очень сильно постараться, я даже не знаю, как выходить из положения, – говорит Любовь Суркова.

Катюша говорит, что очень хотела бы выздороветь. И помочь ей в этом можно!

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