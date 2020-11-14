Скоро установят перегородки палат: Вячеслав Франк посмотрел, как продвигается строительство ковидного госпиталя в Барнауле

Объект должны ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Фото: Олег УКЛАДОВ

Рабочая группа во главе с мэром города Вячеславом Франком побывала на строительстве нового ковидного госпиталя на 500-600 мест в здании бывшего «Посуда Центра», сообщает «Толк». Объект должны ввести в эксплуатацию в ближайшее время, поэтому на месте уже кипит работа. Экскурсию по будущему ковидному госпиталю провел новый собственник и организатор работ Владимир Отмашкин, гендиректор ГК «Союз».

В здании планируют разместить 500-600 мест. Фото: Олег УКЛАДОВ

Что уже сделали

– За эти две недели юридических согласований мы залили 2,5 тыс. кв. метров полов, демонтировали часть стен и перегородок и возводим новые из сэндвич-панелей. Изначально это промышленное здание, поэтому теплотехнические показатели не рассчитаны на медучреждение. По третьему блоку нужно создавать тепловой контур и выполнить требования пожарных, – рассказал Владимир Отмашкин.

Одновременно на площадке трудятся 60 рабочих, хотя, как говорит Владимир Отмашкин, нужно выводит по 200 человек в три смены.

На площадке трудится около 60 рабочих. Фото: Олег УКЛАДОВ

Когда начнут строить сам госпиталь

На совещании в бывшем здании «Посуда Центра» также присутствовали директор института «Алтайгражданпроект» Владимир Колотов и начальник отдела надзора за гигиеной труда регионального управления Роспотребнадзора Лариса Зубова.

У «Алтайгражданпроекта» уже готовы предложения по размещению палат, реанимационных отделений и других помещений. Сегодня, 14 ноября, их озвучат на совещании с Минздравом.

У проектировщиков уже готовы предложения по размещению палат, реанимационных отделений и других помещений. Фото: Олег УКЛАДОВ

– Если его примут, то строить перегородки можно будет уже на следующий день, – говорит Владимир Колотов.

Совместно со специалистами «Алтайгражданпроекта» работают сотрудники Роспотребнадзор. Они консультируют коллег по соблюдению санитарных норм.

В здании уже демонтировали часть стен и перегородок. Фото: Олег УКЛАДОВ

Помогает неравнодушие людей

До недавнего времени здание «Посуда Центра» находилось в частной собственности и в залоге у банка. Предприниматель Владимир Отмашкин выкупил его за свой счет, не дожидаясь финансирования из бюджета. Также за свои средства он покупает стройматериалы и оплачивает работу, потому что число больных коронавирусом с каждым днем увеличивается, а количество коек в ковидных госпиталях сокращается.

- Мы запустили строительство госпиталя, который нужен жителям Алтайского края. Многое делается, потому что есть неравнодушные и компетентные люди, которые работают на результат, – подчеркнул Вячеслав Франк.

Изначально это было промышленное здание, поэтому предстоит сделать большой пласт работ по созданию теплового контура. Фото: Олег УКЛАДОВ

Здание уже почти расчистили для развертывания госпиталя. Фото: Олег УКЛАДОВ

В здании необходимо переоборудовать систему пожарной безопасности. Фото: Олег УКЛАДОВ

В работе помогают волонтеры. Фото: Олег УКЛАДОВ

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