Скоро установят перегородки палат: Вячеслав Франк посмотрел, как продвигается строительство ковидного госпиталя в Барнауле

Объект должны ввести в эксплуатацию в ближайшее время.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Рабочая группа во главе с мэром города Вячеславом Франком побывала на строительстве нового ковидного госпиталя на 500-600 мест в здании бывшего «Посуда Центра», сообщает «Толк». Объект должны ввести в эксплуатацию в ближайшее время, поэтому на месте уже кипит работа. Экскурсию по будущему ковидному госпиталю провел новый собственник и организатор работ Владимир Отмашкин, гендиректор ГК «Союз».
В здании планируют разместить 500-600 мест.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Что уже сделали
– За эти две недели юридических согласований мы залили 2,5 тыс. кв. метров полов, демонтировали часть стен и перегородок и возводим новые из сэндвич-панелей. Изначально это промышленное здание, поэтому теплотехнические показатели не рассчитаны на медучреждение. По третьему блоку нужно создавать тепловой контур и выполнить требования пожарных, – рассказал Владимир Отмашкин.
Одновременно на площадке трудятся 60 рабочих, хотя, как говорит Владимир Отмашкин, нужно выводит по 200 человек в три смены.
На площадке трудится около 60 рабочих.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Когда начнут строить сам госпиталь
На совещании в бывшем здании «Посуда Центра» также присутствовали директор института «Алтайгражданпроект» Владимир Колотов и начальник отдела надзора за гигиеной труда регионального управления Роспотребнадзора Лариса Зубова.
У «Алтайгражданпроекта» уже готовы предложения по размещению палат, реанимационных отделений и других помещений. Сегодня, 14 ноября, их озвучат на совещании с Минздравом.
У проектировщиков уже готовы предложения по размещению палат, реанимационных отделений и других помещений.
Фото: Олег УКЛАДОВ
– Если его примут, то строить перегородки можно будет уже на следующий день, – говорит Владимир Колотов.
Совместно со специалистами «Алтайгражданпроекта» работают сотрудники Роспотребнадзор. Они консультируют коллег по соблюдению санитарных норм.
В здании уже демонтировали часть стен и перегородок.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Помогает неравнодушие людей
До недавнего времени здание «Посуда Центра» находилось в частной собственности и в залоге у банка. Предприниматель Владимир Отмашкин выкупил его за свой счет, не дожидаясь финансирования из бюджета. Также за свои средства он покупает стройматериалы и оплачивает работу, потому что число больных коронавирусом с каждым днем увеличивается, а количество коек в ковидных госпиталях сокращается.
- Мы запустили строительство госпиталя, который нужен жителям Алтайского края. Многое делается, потому что есть неравнодушные и компетентные люди, которые работают на результат, – подчеркнул Вячеслав Франк.
Изначально это было промышленное здание, поэтому предстоит сделать большой пласт работ по созданию теплового контура.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Здание уже почти расчистили для развертывания госпиталя.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В здании необходимо переоборудовать систему пожарной безопасности.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В работе помогают волонтеры.
Фото: Олег УКЛАДОВ
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