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Скоро установят перегородки палат: Вячеслав Франк посмотрел, как продвигается строительство ковидного госпиталя в Барнауле

Здание бывшего «Посуда Центра» почти приготовили к развертыванию госпиталя
Татьяна Гейнрих
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Объект должны ввести в эксплуатацию в ближайшее время.

Объект должны ввести в эксплуатацию в ближайшее время.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Рабочая группа во главе с мэром города Вячеславом Франком побывала на строительстве нового ковидного госпиталя на 500-600 мест в здании бывшего «Посуда Центра», сообщает «Толк». Объект должны ввести в эксплуатацию в ближайшее время, поэтому на месте уже кипит работа. Экскурсию по будущему ковидному госпиталю провел новый собственник и организатор работ Владимир Отмашкин, гендиректор ГК «Союз».

В здании планируют разместить 500-600 мест.

В здании планируют разместить 500-600 мест.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Что уже сделали

– За эти две недели юридических согласований мы залили 2,5 тыс. кв. метров полов, демонтировали часть стен и перегородок и возводим новые из сэндвич-панелей. Изначально это промышленное здание, поэтому теплотехнические показатели не рассчитаны на медучреждение. По третьему блоку нужно создавать тепловой контур и выполнить требования пожарных, – рассказал Владимир Отмашкин.

Одновременно на площадке трудятся 60 рабочих, хотя, как говорит Владимир Отмашкин, нужно выводит по 200 человек в три смены.

На площадке трудится около 60 рабочих.

На площадке трудится около 60 рабочих.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Когда начнут строить сам госпиталь

На совещании в бывшем здании «Посуда Центра» также присутствовали директор института «Алтайгражданпроект» Владимир Колотов и начальник отдела надзора за гигиеной труда регионального управления Роспотребнадзора Лариса Зубова.

У «Алтайгражданпроекта» уже готовы предложения по размещению палат, реанимационных отделений и других помещений. Сегодня, 14 ноября, их озвучат на совещании с Минздравом.

У проектировщиков уже готовы предложения по размещению палат, реанимационных отделений и других помещений.

У проектировщиков уже готовы предложения по размещению палат, реанимационных отделений и других помещений.

Фото: Олег УКЛАДОВ

– Если его примут, то строить перегородки можно будет уже на следующий день, – говорит Владимир Колотов.

Совместно со специалистами «Алтайгражданпроекта» работают сотрудники Роспотребнадзор. Они консультируют коллег по соблюдению санитарных норм.

В здании уже демонтировали часть стен и перегородок.

В здании уже демонтировали часть стен и перегородок.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Помогает неравнодушие людей

До недавнего времени здание «Посуда Центра» находилось в частной собственности и в залоге у банка. Предприниматель Владимир Отмашкин выкупил его за свой счет, не дожидаясь финансирования из бюджета. Также за свои средства он покупает стройматериалы и оплачивает работу, потому что число больных коронавирусом с каждым днем увеличивается, а количество коек в ковидных госпиталях сокращается.

- Мы запустили строительство госпиталя, который нужен жителям Алтайского края. Многое делается, потому что есть неравнодушные и компетентные люди, которые работают на результат, – подчеркнул Вячеслав Франк.

Изначально это было промышленное здание, поэтому предстоит сделать большой пласт работ по созданию теплового контура.

Изначально это было промышленное здание, поэтому предстоит сделать большой пласт работ по созданию теплового контура.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Здание уже почти расчистили для развертывания госпиталя.

Здание уже почти расчистили для развертывания госпиталя.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В здании необходимо переоборудовать систему пожарной безопасности.

В здании необходимо переоборудовать систему пожарной безопасности.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В работе помогают волонтеры.

В работе помогают волонтеры.

Фото: Олег УКЛАДОВ

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