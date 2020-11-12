«Боря, я умру, потому что сгорела изнутри»: алтайский блогер выложил видео о смерти своей мамы

Скриншот видео

Известный алтайский блогер-садовод Борис Борисов, у которого на Ютубе около 180 тысяч подписчиков, записал видео, в котором рассказал о смерти своей 55-летней мамы.

- Это случилось неожиданно и быстро, к этому никто не был готов. Мы прожили всю жизнь вместе: я, мама и мой крестник Паша. Его родители умерли семь лет назад, я являюсь его опекуном. Мама заболела молниеносно. У нас всех появились симптомы, у Паши была легкая температура, у меня пропало обоняние, а у нее сначала тоже появилась легкая температура, а потом поднялась выше 38 и ничем не сбивалась. Думала, простыла, отмахивалась…. На третий день мы забили тревогу и вызвали скорую. Симптомов не было – ни кашля, ни насморка, ни одышки. Только температура и слегка подташнивало, пропал аппетит, - рассказывает в своем видео Борис.

Парень вызвал скорую 17-го октября в час дня, но врачи так и не приехали. Все это время температура держалась уже под 40. После растираний удавалось немного сбить, но этого хватало ненадолго.

- Мы прождали 26 часов. В скорой сказали, если можете, приезжайте сами. Вызвали такси и поехали. Водитель, видя, что мама уже совсем в плохом состоянии, помог, довез до самого крыльца, проводил. В больнице сразу взяли анализы, рентген показал, что у нее двусторонняя пневмония. На прощание она сказала, скорее всего, мы больше не увидимся, - вспоминает мужчина.

В госпитале женщина пролежала три дня, ей ставили капельницу, один раз укол в живот.

- В среду утром я звоню, спрашиваю, как ты. Она говорит, что не красивая, надо причесаться, но нет совсем сил. Сказала, чтобы я не звонил, она сама наберет. Время уже полдень, два, четыре часа… Телефон не отвечает – ни у нее, ни в больнице. К ночи я узнал, что мама в реанимации, лежит на ИВЛ. По статистике, на ИВЛ выживает 1 из 10 в лучшем случае. В 7 утра 23 октября позвонили из больницы и сказали, что моя мама умерла, - вспоминает мужчина.

Пока провели вскрытие, пока отдали тело – прошло восемь дней. Ее похоронили в закрытом гробу.

- Маму одели. Это страшно говорить... Она сама выбрала, во что: на третий-четвертый день болезни она сказала: «Боря я умру, потому что сгорела изнутри». Я попросил, чтобы ей с собой положили в гроб косметичку. Они сделали фото. Боялся на него посмотреть, но подумал, что если его не увижу, буду потом об этом жалеть. Ее поместили в мешок, я не потрогал ее руки, не увидел ее лица, - говорит блогер.

По словам Бориса, он снял ролик не потому, что хотел кого-то напугать, что медицина не готова, врачи не приедут, надеялся, может быть, люди перестанут устраивать эти антимасочные протесты, безответственно относиться к себе и другим.

- История моя страшная, маме было 55 лет. У меня было за спиной два крыла два мотора – мама и Паша, остался только один, надо как-то выплывать. Я один. Берегите себя.