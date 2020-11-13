В Барнауле расследуют уголовное дело об изнасилования 17-летней школьницы

Идет расследование. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае следственный комитет возбудил уголовное дело об изнасиловании 17-летней школьницы. По словам девушки, двое парней почти неделю удерживали ее в барнаульской квартире, насиловали и издевались.

Как стало известно КП – Барнаул от источника, все произошло в конце сентября в одном из алтайских сел. Утром Маша (здесь и далее все имена участников истории изменены – прим.авт.) пошла в магазин, который находился недалеко от дома. В этот момент к ней подошел симпатичный парень и предложил познакомиться. Когда он позвал ее съездить в театр, девушка согласилась. В 10 утра во вторник они уже были в Барнауле – школьница думала, что успеет вернуться к вечеру домой.

Держали в квартире

Андрей сказал ей, что ему нужно зайти домой и переодеться. Пока шли, 32-летний мужчина постоянно пил алкоголь. Дома он сходил в душ и уснул, а когда проснулся, сказал, что ему надо на работу и ушел. Вернулся около 16 часов вместе с другом. Они продолжали пить, после чего стали приставать к девушке.

Она пыталась сопротивляться, но одной против двух крепких парней у нее не было ни малейшего шанса. К тому же приятель Андрея, со слов потерпевшей, достал канцелярский нож и начал резать кожу ей на руке со словами, что если она добровольно не согласится вступить с ними в интимную близость, то он вскроет ей вены.

Школьница уверяет, что после этого они каждый день насиловали ее по 4-6 раз в день. На работу парни ходили по одному, с ней постоянно кто-то оставался дома. Девушку избивали, пытались скинуть с балкона, а приятель хозяина квартиры сжег ей волосы. 3 октября Андрей дал ей 300 рублей и сказал, что она может ехать домой, а его приятель вытолкал ее из квартиры.

Добравшись до дома, она обо всем рассказал матери и вместе они написали заявление в полицию.

На свободе

Несмотря на рассказанные несовершеннолетней ужасы, участвующие в насилии мужчины, до сих пор на свободе, правда, под подпиской о невыезде. Само уголовное дело возбуждено по факту заявления, а не в отношении конкретных лиц, хотя пострадавшая девушка явно на них указывает.

Возможно, все дело в том, что и не было никакого насилия. Как сообщает знакомый с ситуацией источник, школьницу видели в компании этих парней в барах и клубах, то есть ни о каком удержании речи не идет.

Как сообщили в региональном следкоме, дело возбуждено по статье 131 УК (изнасилование). Сейчас назначены необходимые экспертизы.

Кстати, если выяснится, что школьница соврала, например, чтобы оправдать свое недельное отсутствие дома, то ей может грозить ответственность за заведомо ложный донос.

Комментарий специалиста

Сергей Киселев, адвокат:

- В подобных делах в приоритет ставятся показания несовершеннолетних. То есть со слов пострадавшей девочки будут устанавливать истину. Вместе с представителем они предупреждаются об уголовной ответственности за ложное заявление. Парням, если они этого не делали, необходимо будет предоставить как можно больше доказательств своей непричастности – повезет, если будут найдены свидетели, которые видели, как она добровольно гуляла по всем этим местам, их слова подтвердят записи с камер наблюдения.

В любом случае будет назначен ряд экспертиз, которые, в том числе, покажут, склонна ли девочка давать правдивые показания, адекватно ли оценивала ситуацию, как на ней отразилось произошедшее и так далее. Также проводится биологическая экспертиза, которая должна показать ДНК другого человека.

Считается, хотя возраст согласия прямо не назван, что лицо может самостоятельно принимать решения о вступления в половые отношения с 16 лет.