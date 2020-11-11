Успей купить! Жители Алтайского края могут купить выгодные билеты на Черное море

Бархатная осень на море - это приятная погода и минимум туристов Фото: Анна СЕМИНА

Жители Алтайского края, уставшие от затянувшейся слякотной осени, могут продлить себе бархатный сезон и отправиться на Черноморское побережье.

Такую возможность предоставляет Федеральная пассажирская компания - наступил долгожданный сезон распродаж билетов, причем это касается не только наземного вида транспорта, но и авиакомпании распродают билеты по многим направлениям.

РЖД, в частности, объявили об акции «Бархатный сезон». Ее суть заключается в том, что жители разных регионов, в том числе Сибири, могут с 40%-й скидкой приобрести билеты как в купе, так и в плацкартные вагоны, направляющиеся на Черное море. Так, билет на поезд «Барнаул-Анапа» обойдется всего в 4999 рублей (купе). Самый минимум как всегда предполагается для верхних полок – еще почти на полторы тысячи дешевле.

Предложение распространяется на поездки с 1 октября по 24 декабря. При этом количество мест также ограничено. Билеты можно приобрести в кассах поездов дальнего следования, на сайте РЖД или через мобильное приложении «РЖД Пассажирам».

Однако сразу следует предупредить, что поезд из Барнаула до Анапы следует больше трех суток. На железной дороге также соблюдаются противоэпидемические меры. Помимо обязательной санитарной обработки вагонов с применением обеззараживающих моющих средств, определенные требования предъявляются и к пассажирам. Так перед посадкой в вагон придется пройти обязательную термометрию. Так что больным в поезд никак не попасть. К тому же температуру измеряют на всем протяжении пути (не менее двух раз в сутки). И еще один обязательный пункт – пассажиры на всем протяжении пути обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

В то же время улететь в Сочи из Барнаула можно за 6249 рублей (в одну сторону). Такое предложение действует у S7. Правда, воспользоваться им можно только до 13 ноября. Зато полеты по выгодному ценнику доступны с 16 ноября 2020 года по 9 ноября 2021-го! Причем скидки действуют не только на Черноморское направление. Полный список можно уточнить на сайте авиакомпании.

Для тех же, кому хочется развеяться в столице нашей Родины, Москве, и кому не принципиален аэропорт вылета – может воспользоваться выгодным предложением от «Победы». Сейчас скидки действуют на полеты из Горно-Алтайска и обратно – всего 1999 рублей в одну сторону. А после прогулки по белокаменной можно также пересесть на самолеты до Сочи. В декабре билеты стартуют от 999 рублей в одну сторону.

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