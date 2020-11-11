Выгорание и постковидный синдром: с чем придется столкнуться после болезни

Из-за него жизнь словно перешла в режим ожидания, выход из которого вообще не прогнозируется. Фото: Олег УКЛАДОВ

Чертов ковид! Из-за него жизнь словно перешла в режим ожидания, выход из которого вообще не прогнозируется хоть сколько-нибудь уверенно. А внутри-то все кипит! Я тоже из числа тех, кто не может принять все это, хоть и не скупаю антибиотики впрок, гречку и туалетную бумагу.

- Прислушайтесь к себе, если превалируют негативные эмоции – гнев, категоричность, резкость, страх или появляются мысли в духе «ох, да когда это все закончится» – это все отторжение. И чтобы продолжать не принимать ситуацию, вы тратите много усилий. Яркий пример – антимасочники. Когда человек принимает ситуацию, он принимает и правила игры, даже будучи уверенным, что это может быть неправильно. Просто сейчас так надо, - говорит барнаульский бизнес-тренер Анна Немчинова.

Через край

Предполагается, что это «принять» - значит понять, что сейчас идет пандемия, она повлияла на тебя и твою семью, изменила отношения и социальные связи, и она будет продолжаться дальше. Это факт, который нельзя отвергнуть.

Если это сделать, то мозг начнет не бунтовать, выплескивая через край гнев и раздражение, а искать решение, что тут можно сделать. Кстати, гнев является прямым следствием беспомощности. Посмотрите, сколько вокруг вас людей, которые говорят «меня бесит».

Анна Немчинова Фото: Личный архив

У нас как-то не принято ходить к психотерапевту, который помог бы выбраться из образовавшейся дыры. Но советами их все равно можно воспользоваться.

- Психологи рекомендуют записать все, что тревожит, негативит, что не нравится. Пока это все остается в подсознании, это вызывает эмоции. Выписав свои чувства, вы их осознаете и дадите своему мозгу возможность начать конструктивно работать, - считает коуч.

Пандемия обнажила один из самых сильных страхов человека – боязнь неизвестности. Страшна даже не сама смерть, а непонимание, к чему готовиться. Все это из-за того, что люди стали иметь высокий уровень контроля.

Постковид

Постковидный синдром – это состояние, когда человек вроде победил болезнь, но лишился при этом всех своих сил. Вирус ушел, но органы остались поврежденными, и теперь нужна реабилитация. Надо что-то делать, а что именно – черт его знает. Так же и в профессиональном плане – ты в болезни обнулился. Многие прошли по грани жизни и смерти. И как после этого, спрашивается, снова делать уборку или ходить на опостылевшую работу.

- Происходит переосмысление. Многие понимают, что по-старому жить нельзя, а как по-новому – не знают. Дайте себе возможность понять, чего хочется, чего не хватало в прежней жизни, и что вы хотите видеть в своей новой жизни. Это будет точкой отсчета, - говорит Немчинова.

Депрессия

У ковида есть еще одно свойство – он поражает нервные окончания, и это приводит к депрессии. Ничего не хочется, ничего не нужно – знакомо?

- Мне пишут по этому поводу (я не врач, но сама перенесла болезнь). Поймите, что это физиологическая штука, а не проблема с душой. И главное тут убрать чувство вины за то, что вы не в строю, не так эффективны как раньше на работе, нет сил на семью.

Надо замедлиться. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Расстаться с чувством вины бывает особенно сложно, особенно, когда люди, чье мнение для тебя важно, начинают давить – «не ной», «соберись уже», «а мы как 40 лет назад жили», «это ты с жиру бесишься».

- Первое, что нужно понять – ни у кого нет этого опыта. Ковид – это абсолютно новое. Мы не знаем ни последствий, ни как это будет развиваться дальше. И когда кто-то пытается сказать, ну мы же как-то жили… Нет, никто так не жил. Это абсолютно новая страница истории, - говорит специалист.

Анна Немчинова советует: дайте себе время. Вот сегодня прожили – ну и отлично. Если вы были месяц на изоляции, позвольте себе порадоваться, что у вас снова появились социальные связи. Умение наслаждаться моментом – это выход из постковидного синдрома.

- Сегодня не могла накраситься, завтра это сделала. Вчера ты не мог смотреть онлайн-лекцию, не было сил, а сегодня 20 минут посмотрел – все, молодец, красавчик. И подумайте, что сделать такого, что будет вас наполнять? Я начала цветы разводить в горшках на подоконнике, - признается собеседница.

Привет, выгорание!

Неопределенность, невозможность куда-то поехать, отмена отпуска и планов на жизнь – все это может привести к выгоранию. Оно стучится в двери потихонечку – сначала появляется ощущение усталости, теряется эмоциональный фон. То есть, на что ярко реагировал раньше, уже не вызывает такую бурю. Эмоционально начинаешь обесценивать происходящее вокруг себя.

- Это может даже нравиться, потому что на фоне усталости перестаешь волноваться – как тебя оценят, что подумают другие, - рассказывает Немчинова.

И принять неопределенность. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Следующая реакция – организм начинает хотеть спать, не хочет вставать с кровати. Заставляешь себя двигаться и что-то делать. Близкие начинают становиться обузой. Это говорит о том, что нет эмоционального фона. Появляется раздражение.

- Например, дети раскидали вещи, мать это видит и не просто говорит, давайте это соберем – она начинает орать. Или также на работе – профессионалы приходят, видят какую-то загвоздку и начинают блажить. Но орут они не потому, что психованные, а потому что осознают масштаб работы, которые предстоит сделать, но при этом понимают, что сил это реализовать нет, - говорит тренер.

И самые жесткие признаки выгорания – когда начинает подводить здоровье, вплоть до попадания в больницу.

Что с этим делать?

Все советуют куда-то поехать, сменить обстановку – за такие советы, если честно, хочется треснуть стулом. Куда ехать-то?

- Вся беда в том, что это общие советы, без конкретики. В первую очередь надо замедлиться и начать делать то, что приносит энергию – это сон, хорошая еда, хорошие добрые фильмы, новости категорично противопоказаны. Обратите внимание на то, что раздражает - это маячок, который говорит о том, что именно сейчас у тебя забирает энергию. Например, звонит знакомая, просит отвезти куда-то. Человек, может, привык брать твою энергию в виде этой услуги, а ты привык давать – но вот именно сейчас на это нет сил. Говори – нет. Раздражает, что надо помыть посуду – пусть это сделает кто-то другой, - советует Анна.

Эмоциональное выгорание признак того, что мы сильно много на себя берем, а людей вокруг делаем «инвалидами», стирая за них одежду, выполняя их работу или оказывая постоянные услуги, без которых все могли бы прекрасно обойтись.

Надо взять паузу.

Да, классно, но как отослать семью или попросить начальника «отвалить»?

- С семьей ничего не поделаешь. С работой проще – нужно сесть и посмотреть, можно ли убрать раздражающий фактор – сдвинуть границы, убрать паразитов. Если проваливаемся по всем точкам, я советую уходить, - говорит Немчинова.

Уйдешь тут, когда нет финансовой подушки, вариантов, куда пристроиться…

- Это опять подстраховать ситуацию. Высокий уровень контроля, который и загнал вас в тупик. Иногда нужно расслабиться и довериться течению, - считает коуч. – Чувствуете, что подкатило – налейте чашку любимого напитка, сядьте и посмотрите в окно. Скажите себе: я сегодня живой – это классно. В этот момент мы начинает осознавать ценность жизни.