«Без обследований не оставят»: когда починят сломанные томографы на Алтае

До конца месяца в крае заработают и новые аппараты. Фото: пресс-служба Минздрава АК

Накануне почти одновременно сломались компьютерные томографы в Диагностических центрах Бийска и Рубцовска. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, в ближайшее время специалисты начнут устранять неполадки.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на своей странице в инстаграме сообщил, что поручил министерству организовать оперативный ремонт оборудования, расширить возможности проведения исследования на рентген-аппаратах, а также перенаправить потоки пациентов, которым требуется обследование, в ЦГБ и онкодиспансер в Бийске, в горбольницу №3 Рубцовска. Наконец, он поручил ускорить работу по вводу новых томографов, которые закупил край.

Минздрав уже начал выполнять поручения главы региона. Так, в регионе расширяют возможности проведения рентгенологических исследований.

- Применение лучевых методов у пациентов возможно только по конкретным клиническим показаниям, определяемым лечащим врачом. И даже если на рентгенограмме нет признаков поражения легких, но у пациента присутствуют симптомы заболевания – врач будет назначать лечение исходя из клинической картины, а не лучевой. Говоря простым языком, врач лечит не «снимок», а пациента с учетом степени выраженности симптомов заболевания (кашель, насморк, температура, низкое насыщение кислородом и т.д.), - пояснил главный рентгенолог Алтайского края Владимир Колмогоров.

Пока медобрудование не починят, в Бийском диагностическом центре пациентов с подозрением на вирусную пневмонию будут проверять на рентгене. Также рентгенологическое обследование начнут проводить в корпусе Бийской горбольницы №2. Сейчас там готовится еще один ковидный госпиталь.

Сложных пациентов в Бийске будут проверять на двух томографах в Центральной горбольнице и онкологическом диспансере, о чем и говорил Виктор Томенко. Чтобы не было очередей, разработан график приема.

В Рубцовске на время починки компьютерного томографа будут проводить лишь рентгенологические исследования. Кстати, через две недели в городе заработает один из шести новых томографов, закупленных краем ранее.

- Новые КТ до конца месяца начнут работать в Алейской ЦРБ, Горбольнице №3 Рубцовска, горбольницах №12 и №4 Барнаула и Центре охраны материнства и детства. В декабре запланирована поставка томографа в Диагностическом центре Алтайского края, - отметили в Минздраве.

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