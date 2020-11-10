Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 11 ноября 2020: компьютерные томографы выходят из строя

До конца года в медучреждениях региона будут установлены еще шесть аппаратов КТ Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по-прежнему растет, их уже больше 21,4 тыс. Выздоровевших – свыше 18 тыс., а умерших с COVID-19 в регионе 900. На фоне продолжающейся пандемии в крае сломалось два компьютерных томографа – в Бийске и Рубцовске, сейчас их стараются починить.

На ремонт компьютерного томографа в Бийске выделили неделю, пока медперсонал распустили по домам. Жителям алтайского наукограда рекомендовали на время простоя томографа обращаться в рентгенологический кабинет по месту жительства.10 ноября стало известно, что аппарат компьютерной томографии вышел из строя и в Рубцовске. Что именно стало причиной поломки, не сообщается. Это был единственный в городе аппарат, теперь проводить КТ негде.

Отметим, что до конца года в медучреждениях региона будут установлены еще шесть аппаратов КТ. Четыре из них разместят в больницах Барнаула, по одному – в Рубцовске и Алейске. Их, прежде всего, будут использовать для госпитализированных пациентов. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Ситуация c COVID-19

Данные на 23 часа 10 ноября. Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

По данным на 10 ноября, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 2495 человек. Кроме того, 2163 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 5 человека находятся там по другим обстоятельствам.

Из общего числа заболевших 326 случаев – завозные, в том числе 134 – из-за рубежа; 12251 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 21499 заболевших: 6316 – у больных внебольничной пневмонией, 9137 – у заболевших ОРВИ, в 6046 случаях – бессимптомное течение, о информации от 10 ноября,

Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 277,9 исследований на каждые 100 тысяч или 5195 человек в день. Количество тестирований с учетом повторных исследований - 5638 за минувшие сутки, сообщил оперштаб 10 ноября.

Всего в Алтайском крае крае на COVID-19 обследовали более 720 тыс. человек.

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