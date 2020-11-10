С декабря из Барнаула начнут летать самолеты в Сочи

Билеты уже поступили в продажу Фото: Анна СЕМИНА

С конца декабря жители Алтайского края смогут напрямую летать из Барнаула в Сочи. Авиакомпания Nordwind открывает беспересадочные рейсы.

Обслуживать направление будут Боинги 737-800. Одновременно на борт смогут подняться 189 пассажиров. Рейсы начнут выполнять с 22 декабря. В графике авиакомпании полеты стоят по вторникам и субботам. Отправление из Барнаула в 8.30 по местному времени. Время в пути – 5 часов 15 минут. В Сочи лайнер приземляется в 9.45 так же местного времени.

Обратно самолет вылетает в 23.30 и прилетает в столицу Алтайского края в 8.10 утра следующих суток. Время в пути составит 4 часа 40 минут. Билеты уже поступили в продажу. Ознакомиться с тарифами можно на сайте авиакомпании.

В настоящее время экономный вариант обойдется в 7834 рубля в одну сторону, однако далее, ближе к новогодним праздникам, ожидается подорожание. В минимальный тариф входит только ручная кладь весом не более восьми килограммов. Багажное место – платно. Питание не предусмотрено. Выбор места в салоне – платно. Обмен и возврат билета также не предусматривается. Онлайн-регистрация на рейс – за дополнительную плату.

По словам представителей туроператоров, Краснодарский край в связи с закрытием из-за пандемии коронавируса границ в этом году пользуется огромной популярностью среди туристов. Уже сейчас активно идет бронирование мест не только на предстоящие новогодние праздники, но и на февральские и даже мартовские выходные.

Напомним, ранее анонсировалось возобновление прямых рейсов из Барнаула в Иркутск, но пока авиакомпания «ИрАэро» отложила планы на грядущую весну.

- Пока в расписании полеты в Барнаул не планируются. Авиасообщение возобновится не ранее 27 мая 2021 года, - прокомментировали «Комсомолке» в авиакомпании.

В барнаульском аэропорту информацию также подтвердили.

- Сейчас идет подготовка к обслуживанию направления. Не исключено, что его запустят раньше, пока же оно только анонсировано, - добавили в авиакассе предприятия.

На сегодняшний день в расписании авиакомпании полеты из Барнаул в Иркутск с 27 мая стоят два раза в неделю – по четвергам и понедельникам. Обратно – по средам и воскресеньям. Вылет из краевой столицы в 2.30 ночи. Прилет – в 5.20 утра. Обратный рейс – 7.00. Приземление в Барнауле в 7.50. Стоимость билета в одну сторону от 6315 рублей.

Дополнительную информацию о рейсах можно получить по бесплатному номеру авиакомпании в России 8(800) 707-49-96.