Школьник из Барнаула рассказал, на что потратит выигранный миллион

Александр Кустов учится в барнаульской школе №45. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Ученик барнаульской гимназии №45 Александр Кустов стал победителем всероссийского конкурса «Большая перемена» и выиграл 1 миллион рублей на обучение в вузе. Финал соревнования проходил в «Артеке». Александр уже вернулся из Крыма в Барнаул со своей наградой и рассказал, как ему удалось заполучить главный приз.

Помогала мама

Саша говорит, что ему уже давно нравятся естественные науки. Долгое время он увлекался робототехникой, а с восьмого класса занимается в центре детского научного творчества «Наследники Ползунова». Поэтому на дистанционном этапе конкурса он выбрал кейс, в котором нужно было придумать, где на атомных электростанциях можно внедрить искусственный интеллект. Помогала и поддерживала Александра его мама Наталья Викторовна.

– Мама еще является моим учителем физики, поэтому я знал, что она может помочь мне, проконсультировать меня в некоторых вопросах и просто поддержать в трудные моменты, – объясняет Александр.

Придумать город будущего

В полуфинале конкурса в Новосибирске Саша работал в команде, с которой они разрабатывали проект образовательной платформы в «ВКонтакте» по дистанционному обучению. А после он отправился уже на финал в Крым, где нужно было решать кейсы по урбанистике. Перед школьникам поставили задачу создать город будущего, в котором было бы комфортно и удобно жить.

– Мы пытались максимально озеленить наш город, увеличить количество парков, скверов уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу. Для этого нужно было сократить количество заводов, вынести их в специальные промышленные районы за пределы города, а также заменить оборудование на производстве для уменьшения вредных выбросов. Помимо этого, в нашем проекте горожане перешли на электромобили, а также мы с командой придумали внедрить искусственный интеллект в транспортную сеть (светофоры, дорожные знаки, освещение дорог и т.д.) для того, чтобы регулировать транспортные потоки и не допускать образование пробок, – рассказал Александр Кустов.

Куда потратить деньги

Александру теперь точно не нужно беспокоиться о поступлении, ведь миллиона хватит на учебу даже в столичных вузах. Но он все же намерен поступить на бюджет.

– Я планирую поступить на информационные технологии. С вузом пока не определился, еще выбираю, сравниваю баллы, с которыми выпускники прошлых лет поступали, а премию я хочу потратить на второе высшее или дополнительное образование, которое, я думаю, мне очень пригодится в будущем, – говорит Александр.

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