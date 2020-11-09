В Барнауле прошли юбилейные соревнования по греко-римской борьбе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в минувшие выходные (6-7 ноября) состоялся турнир по греко-римской борьбе. Его организовал «Фонд греко-римской борьбы им. Заслуженного тренера РСФСР А.А. Кишицкого».

Одна из особенностей соревнований в том, что они проходили в онлайн-режиме.

В Барнауле прошли юбилейные соревнования по греко-римской борьбе. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Текущая ситуация в мире внесла в планы свои коррективы. Условия проведения массовых мероприятий и сопутствующие ограничения постоянно менялись. Именно поэтому мы приняли единогласное решение – турнир будет проходить в формате онлайн-трансляции, - говорит представитель фонда Татьяна Пронина.

В Барнауле прошли юбилейные соревнования по греко-римской борьбе. Фото: Олег УКЛАДОВ

За выступлением спортсменов смогли наблюдать жители всех регионов России и стран ближнего зарубежья. Трансляция стала уникальной возможностью для болельщиков поддержать своего спортсмена хотя бы на расстоянии, а для партнеров турнира заявить о себе.

В Барнауле прошли юбилейные соревнования по греко-римской борьбе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году на трибунах тихо, но борцы не остались без поддержки. С приветствием к спортсменам обратились депутаты Госдумы Александр Карелин и Александр Прокопьев. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин поблагодарил краевую федерацию и фонд Кишицкого за то, что турнир в этих сложных условиях все-таки провели в Алтайском крае. Его коллега Александр Прокопьев тоже выразил благодарность организаторам, что такое важное соревнование транслировали для зрителей.

В Барнауле прошли юбилейные соревнования по греко-римской борьбе. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Дорогие друзья! Рад приветствовать участников юбилейного 40–го турнира памяти заслуженного тренера РСФСР Анатолия Александровича Кишицкого. Хочу выразить благодарность организатору соревнований – Фонду Анатолия Кишицкого, благодаря которому традиция проведения соревнований не прервалась из-за ковида. Уверен, что не смотря на отсутствие зрителей в зале, участники состязаний порадуют нас своим мастерством, честной и бескомпромиссной борьбой. Онлайн-трансляцию будут смотреть тысячи зрителей. И пусть их любовь и поддержка дойдут до вас, несмотря на расстояние. Желаю всем борцам порадовать своих тренеров хорошей техникой и победами, - приветствовал участников соревнований Александр Прокопьев.

В Барнауле прошли юбилейные соревнования по греко-римской борьбе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли юбилейные соревнования по греко-римской борьбе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли юбилейные соревнования по греко-римской борьбе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли юбилейные соревнования по греко-римской борьбе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли юбилейные соревнования по греко-римской борьбе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли юбилейные соревнования по греко-римской борьбе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли юбилейные соревнования по греко-римской борьбе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли юбилейные соревнования по греко-римской борьбе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли юбилейные соревнования по греко-римской борьбе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли юбилейные соревнования по греко-римской борьбе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли юбилейные соревнования по греко-римской борьбе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли юбилейные соревнования по греко-римской борьбе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли юбилейные соревнования по греко-римской борьбе. Фото: Олег УКЛАДОВ