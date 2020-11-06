коронавирус на Алтае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После каникул алтайских школьников хотят отправить на удаленку. Не спешите возмущаться, всего на неделю и то, не факт. Пока было озвучено, что занятия возобновятся с 9 ноября в удаленном режиме, а с 16 ноября - полноценные уроки в очном формате. Окончательное решение будет принято 6 ноября.

Также на заседании оперативного штаба обсудили ряд новых предложений. Например, школьникам могут запретить посещать торговые центры без взрослых. Готовится решение о продлении периода обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями.

Про заболеваемость и скорую

Есть обнадеживающие новости. По словам замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяны Калининой, появились признаки стабилизации эпидобстановки. В частности, снижается количество заболеваний ОРВИ, замедлились темпы прироста числа пневмонии, снижается удельный вес положительных результатов на коронавирус от количества обследованных.

Есть и положительные изменения в работе скорой помощи: медицинские бригады стали успевать на все вызовы в день их поступления, без перехода заявок на следующие сутки. Во многом это связано со снижением количества обращений.

Про лекарства

В больницах края есть месячный запас лекарств. В аптеках продолжает наблюдаться недостаток отдельных препаратов. Поставки свежих партий идут, но спрос на отдельные позиции все еще превышает возможности фармацевтических компаний.

- В целом объемы продаж самых востребованных лекарств выросли в 3-4 раза по сравнению с обычным временем, - сообщает оперативный штаб.

Свободные койки

Сейчас в крае развернуто 30 госпиталей с общим количеством 5575 коек. Продолжается развертывание дополнительных мощностей. В ближайшие дни планируют открыть в больницах Бийска и Рубцовска порядка 200 коек с подачей кислорода.

Всего с начала пандемии в Алтайском крае заболели 20339 человек, основная доля - 65% - приходится на жителей в возрасте от 30 до 64 лет.