График «успеть помочь, и чтобы на работе не отругали»: как работают барнаульские автоволонтеры в пандемию

Помочь медикам откликнулись около 20 водителей Фото: pixabay.com

Автоволонтеры из барнаульского штаба «Мы вместе» сейчас загружены не меньше медиков - работа практически круглосуточная. Неравнодушные добровольцы помогают оперативно доставлять врачей к пациентам.

Руль помощи

Как рассказала руководитель штаба помощи в Барнауле Лидия Найданова, около двух-трех недель назад волонтеры протянули руку (скорее, руль) помощи врачам и организовали автоволонтерство. Добровольцев на машинах прикрепили к нескольким организациям, в том числе детским поликлиникам №5, №7 и №9.

- Такая необходимость возникла, потому что врачи не успевали бегать от пациента к пациенту, так сказать, на ногах. Наши автоволонтеры помогают им добираться с одной заявки на другую на автомобиле. Конечно, это значительно сокращает время передвижения между адресами. Добровольцы - люди разных специальностей, разного возраста. Сейчас откликнулось около 20 человек, но самых активных шестеро. Каждый работает в зависимости от своих возможностей. Один таксист, например, в ночь таксует, а днем волонтерит, - рассказала Лидия.

Дело семейное

Доброволец Алексей Биктемиров сейчас помогает детской поликлинике №9. Спутница у него постоянная – участковый педиатр Елена Сизкова. Каждое утро они созваниваются, планируют время выезда и спешат к малышам.

Алексей Биктемиров. Скриншот телесюжета "Катунь24"

- Раньше за день объезжали по шесть адресов, а сейчас заболеваемость пошла на спад. Сутки я на своей основной работе – в охране, а после – еду помогать. Ну, а кому сейчас легко? Я не привык жаловаться на жизнь, это не в моих правилах. Семья моя все понимает, - отметил Алексей Викторович.

На вопрос: «Почему вы стали волонтером?» Алексей ответил, не задумываясь: «Потому что мама у меня была такой же – Почетный донор России. Всю жизнь помогала людям. Это дело семейное».

Кстати, добровольцем мужчина зарегистрировался еще в первую волну – весной, но тогда с машиной были проблемы и Алексей просто ждал своего часа. Сейчас с «ласточкой» все в порядке. Расходы на топливо водителю компенсируют с помощью специальных топливных карт.

Во благо нас самих

Еще один активист из штаба – Михаил. Мужчина скромно попросил не указывать свою фамилию. Волонтерить он, как и Алексей, начал еще в первую волну пандемии: помогал закупать продукты и развозить их пожилым людям. Добровольцев стал, потому что хотел себя чем-то занять на время самоизоляции.

- Потом нас, водителей, попросили помогать поликлиникам. К какой-то конкретно организации я не прикреплен, но помогаю, когда в чате пишут, что нужна машина. Помощь медикам – это во благо нас же самих. Они, правда, не справляются. Оплачивать бензин нам в штабе стали совсем недавно, а раньше врачи спрашивали: «Как же так, работа же должна оплачиваться?». А им много платят? Они же не жалуются, вот и мы так же. У меня есть возможность, я могу и буду помогать, - пояснил Михаил.

Мужчина работает в офисе. Самое сложное, как он заметил, подстроить график так, чтобы и «на работе не отругали, и помочь успел». Пока получается, и будем надеяться, что так и будет дальше.

- Мне благодарность не нужна, она нужна медикам, - подчеркнул автоволонтер.

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