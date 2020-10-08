В Барнауле вновь заработал волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ

Волонтеры будут помогать гражданам старше 65 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле возобновили работу штаба добровольцев #МЫВМЕСТЕ, который создали весной с началом пандемии. Как сообщили в пресс-службе мэрии, оставить заявки на помощь уже с 7 октября.

Волонтеры будут помогать гражданам старше 65 лет, для которых продлили режим самоизоляции до 14 ноября. Однако организаторы напомнили, что не выезжают к тем, у кого подтвержден COVID-19.

- Волонтеры доставляют продукты с 10 до 14 часов, а также с 15 до 19 часов в будни. Доставка бесплатная, заявитель оплачивает только сумму покупки, - объяснили в управлении молодежной политики.

Заявку можно оставить по круглосуточному федеральному номеру горячей линии 8-800-200-34-11 (звонок бесплатный).

Напомним, в Алтайском крае лицам старше 65 лет еще месяц запрещается покидать дом без крайней необходимости. Выход разрешается в случае похода за продуктами, медикаментами и так далее.

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