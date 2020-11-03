Икона на ощупь. В Барнауле можно потрогать образы почитаемых в Сибири святых

Выставка «Прикосновенный образ» в Барнауле Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Сегодня такое время, что многие из нас чувствуют себя слепыми котятами. Судьба может смыть любого из нас в реку, а может, и пожалеет, приласкает… Как знать, вокруг столько тревоги и паники, что иногда хочется закрыть глаза и все развидеть…

Пять икон, выставленных в Государственном Художественном музее Алтайского края сделаны для незрячих.

Выставка «Прикосновенный образ» в Барнауле Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Смотришь их в темных очках. Вернее трогаешь. Сначала пальцы греет тепло кедрового оклада (там вырезаны заветные молитвы на старославянском), потом чувствуешь лица святых. Ощущения непривычные, вначале даже пугающие. Но вот ты гладишь образ Абалакской Божьей Матери и чувствуешь, что успокаиваешься. И даже боль скрытая как будто притихает.

Выставка «Прикосновенный образ» в Барнауле Фото: Марина КОЧНЕВА

Необычные иконы привез в Барнаул омский художник Павел Минин. На них образы почитаемых в Сибири святых: преподобный Макарий (Глухарев) Алтайский и святой апостол Алтая Макарий (Невский), Святые Лука Симферопольский и Амфилохий Мелекесский, Святые Домна Томская и Аркадий Мелекесский, Святые Варлаам Чикойский и Иннокентий Московский. Перед посетителем предстает «воображаемый иконостас» сибирского храма, центральное место в котором занимает покровительница Сибири – Абалакская икона Божьей Матери.

Выставка «Прикосновенный образ» в Барнауле Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Главной идеей автора была попытка научить слепых людей воспринимать икону на ощупь. Но и для тех, у кого нет проблем со зрением, экспозиция становится открытием.

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Выставка «Прикосновенный образ»

Когда: по 29 ноября

Где: Художественный музей Алтайского края, ул. Максима Горького, 16, тел.. (3852) 50-22-24

Стоимость билета: 15-30 рублей

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Выставка «Прикосновенный образ» в Барнауле Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА