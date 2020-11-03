В инфекционке Бийской Центральной горбольницы готовы развернуть госпиталь для больных коронавирусом

Пациентов с коронавирусом принимают круглосуточно Фото: газеты «Бийский рабочий»

Инфекционное отделение ЦГБ Бийка является резервным медучреждением, где могут лечить больных коронавирусом. Решение о развертывании госпиталя еще не принято, но журналисты “Бийского рабочего” побывали там и узнали, готова ли инфекционка при необходимости принять еще больше пациентов с COVID-19.

Число больных растет

Пациентов с коронавирусом принимают круглосуточно. Инфекционное отделение работает в статусе провизорного госпиталя. Здесь должны находиться только те, кто контактировал с зараженными или те, чей диагноз еще не подтвержден.

Изначально задачей этого госпиталя было разделение пациентов с положительными анализами на COVID-19 и отрицательными. Однако в настоящее время инфекционка ЦГБ фактически работает как ковидные госпитали.

– Идет очень много пациентов с положительным анализом. Например, в отделение поступили 30 человек, из них 28 оказались с коронавирусом. А перевести их сейчас куда-то крайне сложно. В ковидных госпиталях Бийска мест нет. В Барнауле тоже мест нет. Так что такие больные у нас находятся по три-четыре дня, – сказала Анна Семенова, заведующая первым инфекционным отделением ЦГБ.

В больнице. Фото: газеты «Бийский рабочий»

Есть все для приема пациентов

Официального распоряжения на переформатирование отделения в ковидный госпиталь в инфекционном отделении ЦГБ еще не было. Однако корпус позволяет в короткие сроки развернуть ковидный госпиталь почти на 100 мест.

В инфекционном отделении 11 кислородных точек. В ближайшие дни только на первом этаже их число планируют удвоить. В такой подаче кислорода нуждаются тяжелые больные.

Есть и те, кому требуется реанимационная помощь. У бийской инфекционки своя служба реанимации. Когда человек не может дышать самостоятельно, его подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В работе инфекционного отделения - два аппарата. Есть еще два, их сейчас готовят к работе.

Помимо необходимого дыхательного оборудования в инфекционном отделении есть компьютерный томограф, аппараты УЗИ, бронхоскоп, своя клинико-диагностическая лаборатория. Помещения оборудованы рециркуляторами и ультрафиолетовыми лампами. Во время ремонта здесь сделали вытяжку с бактерицидными фильтрами. И что еще очень важно - для пациентов с патологиями в шаговой доступности, прямо на территории, находятся узкие специалисты. Все это позволяет медикам действовать оперативно.

Кроме того, не придется перевозить через весь город больных из отделения в госпиталь.

Медики. Фото: газеты «Бийский рабочий»

Потоки больных разделены

Здание больницы обустроено так, что на каждый из трех этажей ведут три полностью изолированные лестницы. Это позволяет разделить пациентов по диагнозам. Сейчас больных с коронавирусом размещают в специальных боксах на первом и на третьем этажах. На втором лежат пациенты с другими инфекциями.

- Здесь у нас лежат дети и взрослые с ОРВИ – те, у которых анализ на ковид отрицательный. Они получают лечение, долечиваются - все как обычно, - говорит Лариса Фоминская, заведующая инфекционным отделением ЦГБ. - Отделения изолированы друг от друга, поэтому нахождение в здании коронавирусных больных на них никак не скажется. Мы даже можем поднимать их наверх из другого приемного покоя.

Врачи отделения уверены – в ближайшее время число обращений больных с другими инфекциями может сократиться. Причина в том, что до 80% инфекционных заболеваний имеют вирусное происхождение, а COVID-19 вытесняет других возбудителей, поясняют инфекционисты.

Медик. Фото: газеты «Бийский рабочий»

Готовы стать ковидным госпиталем

– Нам прислали требования, которые предъявляют при организации ковидного госпиталя. Мы готовы более чем на 80 процентов. Собственно, мы и работаем как ковидный госпиталь, только статуса не имеем, - говорит Лариса Фоминская.

Официально перейдя из провизорного госпиталя в ковидный, медики бийской инфекционки смогли бы рассчитывать на получение препаратов, применяемых для лечения коронавирусных больных. То время, что больные проводят в инфекционке ЦГБ, можно было бы посвятить профильной терапии.

Кроме того, получив статус госпиталя, врачи смогут рассчитывать на подмогу. Уже сейчас часто звонят медики, спрашивая, можно ли прийти на работу. И дело не только в доплатах за работу с опасной инфекцией, но и понимание того, что будешь работать в сплоченном коллективе,

Все, чего ждут сегодня и медики отделения, и пациенты – это указ о присвоении статуса ковидного госпиталя.

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