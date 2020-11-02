Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 3 ноября 2020: СOVID-19 добрался до министра здравоохранения региона

Ежедневно в крае проводят свыше 6 тысяч тестирований. Фото: Олег УКЛАДОВ

С каждым днем в Алтайском крае коронавирусом заболевает все больше людей. Теперь инфекция добралась и до министра здравоохранения региона Дмитрия Попова. 2 ноября ему пришел положительный результат теста на СOVID-19. Как сообщают в пресс-службе краевого Минздрава, чиновник чувствует себя удовлетворительно, лечение продолжает дома. В ближайшее время он будет работать в дистанционном режиме.

Тем временем в Барнауле начались работы по развертываю нового ковидного госпиталя на базе «Посуда Центра». 2 ноября волонтеры освобождали помещение от товара и демонтировали торговое оборудование. Для покупателей торговый центр закрылся.

По словам мэра города Вячеслава Франка, строители планируют приступить к работам 4-5 ноября, параллельно ведется разработка проектно-сметной документации. К этому времени должно быть готовое предпроектное решение, тогда уже можно будет определить стоимость и сроки выполнения работ.

Что касается статистики, то она по-прежнему превышает 200 новых случаев за день. За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 227 новых пациентов. Общее число заболевших достигло уже 19 667. На сегодняшний день в крае 550 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 178 человек.

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