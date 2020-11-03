Почему консалтинг востребован даже в пандемию

Фото предоставлено Евгенией Буглаковой

То, что пандемия нанесла удар по бизнесу – однозначно. В числе особо пострадавших – рестораторы, туроператоры и т.д. А вот как в эту пору живется консалтингу – вопрос интересный. На эту тему мы поговорили с экспертом данной сферы, руководителем «ASBA-консалтинг» Евгенией Буглаковой. Кстати, ее компания существует на рынке уже 25 лет и за это время пережила несколько кризисов.

- Что такое консалтинг в вашем понимании?

- Если говорить просто, консалтинг – это экспертиза для бизнеса. Мы делаем для клиентов обзор и анализ рынка, финансовые расчеты эффективности проектов, оптимизацию бизнес-процессов, организуем стратегические сессии, опираясь на методики, которые гарантируют получения результата. А результат в данном случае – это ответ на вопрос клиента о его продукте, услугах, конкурентоспособности, направлениях оптимизации и т.д.

- Есть мнение, что специалисты консалтинга создают для заказчиков «воздушные замки»…

- Я не зря сейчас говорила именно про методики. Дело в том, что консалтинг себя с какой-то стороны дискредитировал - вход в отрасль считается достаточно легким, поэтому многие думают, что нарисовав тот самый воздушный замок клиенту, они тем самым уже оказали услугу. Мы работаем на рынке 25 лет и начиналась наша работа именно с обучения персонала и изучения и разработки методик, которые позволяют на выходе получить максимальный результат. Многие наши проекты стали действующими бизнесами. Да, 100% попасть в точку не всегда получается, но отклонение даже на 20% является вполне приемлемым.

- А как все происходит? Клиенты заказывает бизнес-план, вы его составляете и передаете заказчику на реализацию?

- У нас есть четыре вида услуг. Первое направление - инвестиционный консалтинг, проще говоря, это расчет бизнес-планов, инвестиционных проектов и т.д. Руководит этим направлением человек, имеющий компетенции в сфере инвестиций – экономист, финансист. Чтобы правильно рассчитать окупаемость проекта, нужно понимать рынок, поэтому для обоснования объемов реализации продукции мы подключаем наших маркетологов. Собственно говоря, из этого инвестиционного консалтинга у нас появилось второе направление – отдел маркетинговых исследований, занимающийся аналитикой рынка. Третье направление - работа именно с бизнес-процессами и стратегиями бизнеса. Здесь главное - управленческие компетенции и в данном случае я сама являюсь консультантом. Однако, для специализации в пищевом направлении, у нас есть люди, которые обладают конкретной компетенцией с химическим, биологическим образованием и т.д. Ну и четвертое наше направление - это совокупные проекты, объединяющие все направления нашей специализации. Заказчиками таких проектов являются, как правило, органы власти и крупные инвесторы, такие проекты влияют на развитие региона в целом. Для осуществления каждого проекта всегда подбирается команда специалистов.

- Кто ваши основные клиенты?

- Главным образом это средний и крупный бизнес, есть и стартапы малого бизнеса, но их немного.

- Это алтайский бизнес или представители других регионов?

- Изначально так сложилось, что миссия нашей команды была нацелена на развитие региона. Поэтому 70% наших клиентов – предприятия Алтайского края. Но есть заказчики из СФО, Москвы и т.д.

- Что чаще всего заказывают клиенты?

- Это зависит в первую очередь от экономической ситуации в стране. За 25 лет существования компании мы пережили три кризиса. Когда в стране довольно устойчивые темпы экономического развития, то есть активный спрос на услуги инвестиционного консалтинга и маркетинга - бизнес охотно развивают новые и существующие направления, приобретает оборудование, расширяется и т.д. Как только наступает ситуация кризиса, стагнации, мы наблюдаем спрос на услуги по оптимизации бизнес-процессов. Кризис пандемии стал еще раз показательным в том смысле, что бизнес начал искать пути оптимизации.

Фото предоставлено Евгенией Буглаковой

- То есть, даже в кризис бизнес готов тратить деньги на консалтинговые услуги?

- Да. Но в данном случае для руководителя это можно назвать игрой на перспективу, ведь понимание многих истин происходит именно в кризис. По сути, это же вложение в будущее.

- Если рассматривать алтайский бизнес, как бы вы его оценили с точки зрения необходимости консалтинговых услуг?

- Могу сказать одно – мы не прибегаем к рекламе наших услуг, но при этом клиенты всегда есть. При этом бывают случаи, когда открыто говорим – наши услуги обойдутся вам столько же, сколько развитие бизнеса. Например, недавно был случай - пришла девушка, у которой есть свой Центр детского развития. Она планировала расширяться и попросила нас провести маркетинговое исследование в тех районах города, где планировала открыть новые точки с целью прогнозирования посещаемости. Посчитав затраты, мы пришли к выводу, что ей проще сделать разведку, так сказать, боем. В итоге она так и поступила, чем сейчас очень довольна. К консалтинговым услугам стоит прибегать, когда цена ошибки высока или необходима дополнительная информация для принятия управленческого решения.

- Какова стоимость консалтинговых услуг в Алтайском крае?

- Составление бизнес-планов может варьироваться от 40 тысяч рублей (голый расчет) до миллиона, если в него входит большое маркетинговое исследование, глубокая экспертная аналитика. Проекты по оптимизации бизнес-процессов – от 200 тысяч рублей, но можно сделать диагностику бизнеса, это обойдется дешевле, и дальше двигаться самостоятельно.

- А за результат вы отвечаете?

- Раньше для меня вот этот вопрос был неким краеугольным камнем, я считала, что роль моей экспертизы настолько велика, что результат 100% зависит именно от нее. Но практика показывает, что жизнь очень многогранная и факторов, влияющих на итоговый результат очень много. Поэтому, да, я до сих пор считаю, что мы несем ответственность за результат, но уже разделяю границы ответственности нашей и заказчика.

- Наверняка вы наблюдали за бизнесом в пандемию, какие выводы сделали?

- Есть отрасли, которые очень сильно пострадали от пандемии, но даже в этих условиях не опустили руки, показав лучший результат, нежели это могло бы быть без пандемии. И посмотрите что сейчас происходит – они большие молодцы! Как в той сказке про лягушку – пытаясь выжить, она взбила молоко в масло… Некоторые в это время просто писали посты в фейсбуке, как у них все плохо, как их притесняют, а другие в это время действовали. У меня есть клиенты, которые ни на день не приостановили свои проекты, не смотря на то, что было очень тяжело и казалось, что выхода нет. Например, одна из таких компаний после снятия жестких ограничений заключила многомиллионный контракт с американским заказчиком. И это благодаря тому, что многие просели в пандемию, а они нет.

- Как считаете, господдержка через фонд «Мой бизнес» в период пандемии – это реальные меры?

- Знаете, я столкнулась с такой ситуацией – одни говорили, что получить эту поддержку сложно, а порой невозможно, а другие просто брали и получали. По сути эта та же история с лягушкой и маслом…

Вообще, мы активно сотрудничаем с руководителем центра «Мой бизнес» Антоном Слободчиковым. Нередко отправляем к консультантам фонда стартаперов. На мой взгляд, это отличный ресурс для начинающих предпринимателей, где они могут получить советы и поддержку от опытных коллег, расширить круг полезных знакомств. Это дорогого стоит. Если бы в моем студенчестве мне предоставили такую возможность, я была бы счастлива.

- Чем запросы нынешних клиентов отличаются от тех, что были 10-20 лет назад?

- Бизнесмены и руководители стали более осознанными. Если раньше задача ставилась «хочу то, не знаю чего», то сейчас заказчики ставят задачи очень четко и тогда мы понимаем какой результат необходим.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

#малыйбизнесвлицах

мойбизнес22.рф