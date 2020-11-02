Пятнистая сыпь, «ковидные пальцы» и распухший язык: врачи рассказали о необычных симптомах COVID-19 у детей

С начала пандемии в Алтайском крае коронавирусом заболели более 1400 детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае, как и во всем мире, дети часто болеют коронавирусом бессимптомно и порой родители не сразу обращаются за медицинской помощью. Затягивать с этим не стоит, ведь пневмония может появиться уже через несколько дней. О том, как дети переносят COVID-19, возможна ли профилактика инфекции и какие ее основные симптомы, на пресс-конференции рассказали Галина Филиппова, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей министерства здравоохранения региона и Ирина Потапова, главврач детской городской поликлиники №9 Барнаула.

Как дети переносят COVID-19

Всего с начала пандемии в Алтайском крае зарегистрировано около 1450 случаев заболевания коронавирусом среди детей. В настоящее время 27 несовершеннолетних с COVID-19 находятся в госпитале на базе горбольницы №11 в Барнауле. Трое из них лежат в реанимационном отделении медучреждения.

– В сравнении со взрослыми, среди детей инфекция протекает легче. Мы имеем больше бессимптомных или легких форм, которые проявляются незначительным повышением температуры. Буквально день-два и дети достаточно легко это все переносят. Тем не менее, начиная с сентября мы отмечаем наличие тяжелых форм. В процентом соотношении их будет меньше, чем среди взрослых, где-то 1%, – сказала Галина Филиппова.

В тяжелой форме болезнь переносят в основном подростки и дети с сопутствующими или хроническими заболеваниями, например, сахарным диабетом, ожирением.

Основные симптомы COVID-19 у детей

Родителям стоит быть особо внимательными, если в семье уже есть заболевший коронавирусом. Это заболевание, в отличие от ОРВИ, начинается постепенно и сначала температура может быть небольшой. Частый симптом - боль в горле, бывает и заложенность носа.

Также у детей чаще, чем у взрослых наблюдается поражение желудочно-кишечного тракта, диарея. Дети болеют, как правило, в течение 7-10 дней. В среднем инкубационный период инфекции – от 5 до 11 дней.

Кроме того, несовершеннолетние могут терять обоняние и вкус. При этом среди детей коронавирус распространяется в 12 раз реже, чем у взрослых, однако даже бессимптомные носители вируса могут заразить других людей. Причина в том, что у них в силу физиологии нет определенных рецепторов белка.

Ирина Потапова и Галина Филиппова. Фото: Константин Санталов

Редкие признаки

Среди необычных симптомов короанвируса выделяют пятнистую сыпь, которая держится недолго, возможен зуд. Также еще одно проявление - “ковидные пальцы” – меняется их цвет, они отекают. Потом кожа в этих местах шелушится.

Кроме того, у некоторых детей с положительным тестом на COVID-19 язык отекал так сильно, что не помещался в рот. Других симптомов не было. На второй день наблюдений этот симптом исчезал, оставалась отчетность по краям языка и налет посередине.

– Пока даже не знаю, как это интерпретировать, может, просто совпадение, – сказала Ирина Потапова.

Поражения центральной нервной системы

Все уже привыкли к тому, что коронавирус часто поражает легкие. Однако бывают и другие проявления COVID-19, в частности, поражения центральной нервной системы. Это могут быть ковидные энцефалиты.

– Мы думали, что фиксируем такую патологию одними из первых, но в России были зарегистрированы четыре таких случаев среди детей. Изначально мы смотрели то только по литературным данным, как наши коллеги регистрировали это в Китае, в Корее. А теперь имеем и свой опыт работы с этими пациентами, – отметила главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей.

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

В среднем по статистике поражения центральной нервной системы может встречаться до 30% случаев. В регионе пока был только один такой случай среди детей – болел 16-летний подросток.

При этом может и поражение периферической нервной системы. Один из примеров - потеря вкуса и обоняния.

– Вирус очень коварен в своих проявлениях, поэтому мы учимся вместе с ним, – добавила Галина Филиппова.

Что делать родителям, если ребенок заболел

Следует звонить в поликлинику и вызывать на дом педиатра. Если в семье кто-то уже болеет, то не нужно вести ребенка в больницу, так можно только способствовать распространению инфекции. При этом специалисты отметили, что проблем с вызовом врача на дом нет, медики быстро приезжают к детям.

После выписки из стационара информацию передают в поликлиники и медики ведут пациентов на дому.

Специалисты добавили, что часто родители стараются загружать детей медом, лимоном и курагой. В итоге проявляется аллергия.

– Не нужно этого делать. Важно полноценное питание, питьевой и санэпидрежимы, ежедневная уборка и проветривание, нужно, чтобы воздух циркулировал, – подчеркнула Ирина Потапова.

Эксперты в очередной раз напомнили, что даже при первичном превышении температуры нельзя использовать антибиотики. Эти препараты назначают только при присоединении вторичной инфекции. А это происходит не в первые дни болезни.

Медик у телефона. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как лечат детей, зараженных коронавирусом

Об особенностях лечения рассказали на примере работы детской городской поликлиники №9 краевой столицы. С апреля под наблюдением там было 1470 несовершеннолетних. Среди них как дети с проявлением COVID-19, так и контактные. За все время наблюдений ковидную пневмонию перенесли 47 детей. Сейчас 8 человек находятся дома. Всего в настоящее время под наблюдением 341 ребенок, 147 - с положительными тестами на COVID-19

– Сначала мы считали, что взрослые заражаются от детей, то сейчас ситуация изменилась – заболевают взрослые, а следом дети. Это близкие контакты, – отметила Ирина Потапова.

Домой к детям ездят доктора, которые не занимаются патронажем новорожденных. Работает центр мониторинга за кровидными и контактными больными. Пациентов ежедневно обзванивают, если появляется симптом, то к этому ребенку сразу же едет врач.

В случае, если есть подозрения на пневмонию, то всем детям проводят рентген легких. Выделено специальное время, потоки здоровых и больных детей не пересекаются. По словам главврача, алгоритм отработан. При подтверждении пневмонии у детей берут мазок на COVID-19 и проводят другие анализы.

Отметим, что многих детей лечат на дому. Только около 10% заболевших получают помощь в стационаре. Это больные в среднем и тяжелом состоянии.

Напомним, по данным на вечер 2 ноября, общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии в Алтайском крае составляет 19667 человек, в том числе 1466 детей.

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