Ученые разгадали смысл древних алтайских петроглифов

Рисунки символизируют культ охоты и тему плодородия (фото: Горно-Алтайский государственный университет)

В очередном выпуске журнала «Археология, этнография и антропология Евразии» (его изданием занимается Сибирское отделение Российской академии наук – прим. авт.) опубликовали результаты исследований петроглифов периода раннего средневековья.

Рисунки были обнаружены на склоне горы Дялбак (расположена на северо-восточной окраине села Балыктуюль Улаганского района Республики Алтай) во время археологической экспедиции Горно-Алтайского государственного университета. Впервые этот памятник был обследован кемеровским археологом Александром Васютиным еще в 1980 году. Однако на тот момент, по разным причинам, исследовать петроглифы не получилось, и поэтому несколько лет объект оставался неразгаданным.

Рисунки символизируют культ охоты и тему плодородия (фото: Горно-Алтайский государственный университет)

Сейчас же появилась возможность рассмотреть рисунки детально. Преимущественно они выполнены в технике гравировки на горизонтальных плоскостях девонского песчаника на склоне горы. Порой некоторые элементы настолько маленькие и незаметные, что увидеть их невооруженным взглядом невозможно. Чтобы специалисты могли тщательно изучить их, участники экспедиции делали фотографии при естественном боковом освещении, когда солнце уже было у горизонта. Где-то потребовалось использование внешней вспышки. Все это делается для того, чтобы была возможность увеличить их и прорисовать без того тонкие линии.

- Затем производилась прорисовка наскальных композиций на графическом планшете по увеличенным фотографиям. Достаточно высокое разрешение позволяет увеличить фотографии в несколько раз и прорисовать малейшие детали и плохо различимые тонкие линии, - рассказывает старший научный сотрудник Горно-Алтайского государственного университета, к.и.н. Никита Константинов.

Кстати, фотографирование, как способ изучения и расшифровки наскальных рисунков, в наши дни считается наиболее оптимальным, так как не происходит никакого физического контакта с поверхностью. Это очень важный момент, так как многовековые петроглифы и так находятся на открытых частях скальных пород, под постоянным воздействием естественных природных процессов, а порой страдают от недобросовестного туриста. Поэтому археологи стараются хотя бы при изучении рисунков не прикасаться к ним без особой надобности.

Рисунки символизируют культ охоты и тему плодородия (фото: Горно-Алтайский государственный университет)

Археологи также большое внимание уделяют описанию камней и других плоскостей, на которых имеются изображения. Уже известно, что основная масса гравировок относится к раннему Средневековью, но есть и более древние изображения, к примеру, колесницы позднего бронзового века (рубеж II-I тыс. до н. э.).

Что самое удивительное, сюжеты, которые ученые нашли на склоне горы Дялбак, можно встретить в изобразительном искусстве населения Центральной Азии. Тут и сцены охоты, и схватки, есть отдельно «написанные» луки и колчаны. Это связано с культом оружия и воинской идеологией. Помимо этого, на фотографиях можно увидеть отчетливые изображения животных: оленей, горных козлов, кабанов.

А еще встречаются бытовые «картины». На них можно рассмотреть изображения юрт, «свидание» пары маралов, когда они бегут навстречу друг другу – это, к слову, связывают с культом плодородия.