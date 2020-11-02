«Не поминайте лихом»: барнаульский мотопутешественник предсказал себе смерть от ковида

Барнаулец говорил, что не может «ни говорить, ни есть, ни пить» Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский мотопутешественник Александр Нарушевич скончался от коронавируса, находясь на реанимационной койке. Мужчине было всего 30 лет. Незадолго до своей кончины он написал друзьям о том, что чувствует приближение старухи с косой.

Скриншоты переписки Александра и его друзей всплыли в социальных сетях. Уже на тот момент барнаулец говорил, что не может «ни говорить, ни есть, ни пить».

- Ребята, у меня все плохо и серьезно. Я в реанимации…. Уже трое человек умерло рядом со мной. Я, скорее всего, следующий. Мне не помогает ничего. Легкие не работают, - поделился горожанин с участниками чата «Барнаул-Красноярск».

В соцсетях также пишут, что мужчина боролся с инфекцией больше трех недель. Перед смертью барнаулец успел попрощаться с друзьями.

- Не поминайте лихом. Ваш терминатор, мои любимые друзья, - писал он.

Однако товарищи путешественника до последнего не верили в то, что все настолько плохо, и пытались поддержать мужчину добрым словом.

- Мы с тобой, и несмотря ни на что верим, что выкарабкаешься, - отвечал ему один из друзей.

Скончался Александр Нарушевич ранним утром 31 октября.

Напомним, в настоящее время в Алтайском крае подтверждено почти 19,5 тысяч случаев заражения ковидом. При этом, более 500 человек находятся в тяжелом состоянии.

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