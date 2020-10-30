«Фабрика бизнес-идей»: вегетарианский ресторан и одежда из пластика

"Фабрика бизнес-идей". Выпуск 4

Очередные участники ТВ-шоу «Фабрики бизнес-идей» от Центра «Мой бизнес» представляют свои проекты. Знакомьтесь: Маргарита Бубнова и Алена Белоусова.

Маргарита – будущий режиссер любительского театра. Дорогу на «Фабрику» ей подсказал, сам того не ведая, Лев Толстой. У классика и девушки с Алтая очень схожие гастрономические пристрастия. Именно они легли в основу бизнес-проекта.

- Вегетарианский ресторан – это классно. Хотела назвать его именем Льва Николаевича Толстого. Но потом мне сказали, что могут быть проблемы с авторскими правами. Толстой был вегетарианцем и пытался открыть вегетарианский трактир, но не удалось, - говорит девушка.

Надеемся, это удастся Маргарите благодаря проекту.

Обычный пластик она готова превратить в… умную одежду! Обойдемся без волшебства. Достаточно подобрать химическую формулу. У Алены Белоусовой такая есть. Студентка техуниверситета обещает облегчить жизнь альпинистам, скалолазам, сноубордистам и лыжникам. Их костюмы отныне не только будут дышать, сохранять тепло, но еще и уменьшатся в весе.

- Полимеры – мелкие гранулы пластика. Чтобы сделать из них мембранную ткань, нужно их расплавить, сделать волокна. Задача - облегчить вес, чтобы спортсмен много не надевал: кофту и куртку из мембранной ткани, и больше ничего не нужно. Тепло будет сохраняться, - уверяет Алена.

К работе с менторами участники приступят в ноябре. Восемь известных предпринимателей готовы поделиться опытом и секретами. А еще проверят конкурсантов на прочность – кто из них готов делать бизнес уже сегодня.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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