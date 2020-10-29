Ай да Матруня ! Народные рецепты из новой книги алтайского фитотерапевта

Директор музея «Мир времени» Сергей Корепанов Фото: Олег УКЛАДОВ

Книга, над которой сейчас работает кандидат медицинских наук, директор музея «Мир времени» Сергей Корепанов, посвящена растениям и их целебным свойствам. Это продолжение издания, вышедшего десять лет назад.

- Тогда в фолиант «Лица растений» вошла флора, встречающаяся на территории бывшего Советского Союза: дикорастущие травы и цветы, комнатные и экзотические растения. Если были какие-то медицинские сведения о растении, я его упоминал, - рассказывает Корепанов.

Предыдущее издание было составлено по алфавиту и заканчивалось на букве «К».

- После этого меня на десять лет увлекла тема музея «Мир времени». И вот теперь, когда он наполнился и стал значимым для города, пришла пора вернуться к «Лицам растений», - объяснил фитотерапевт, - тем более, что это стало особенно актуальным в covid- паузу.

По словам автора, он пытается в меру своих сил писать понятным, увлекательным языком. Критерий отбора один: если есть упоминание в научной или народной медицине, растение в книге должно быть.

Уникальные народные рецепты Фото: из личного архива

- Благодаря увлечению музеем «Мир времени», я сейчас пытаюсь писать даже интереснее. Музей расширяет кругозор, и теперь я добавляю интересные исторические факты из авторитетных источников и старинных «травников», которые в интернете не найдешь, - рассказывает врач.

Также не найти в сети и уникальные народные рецепты из уникального архива, переданного Сергею Корепанову от известного ботаника Александра Борисовича Николаева. В шестидесятые годы прошлого столетия тот работал во Всесоюзном институте лекарственных и ароматических растений. В его обязанности входили анализ и систематизация сведений по народной медицине, поступающих от населения.

- Помог мне познакомиться с Александром Борисовичем еще один замечательный человек Алексей Иванович Шретер, - вспоминает Корепанов. - Известный ученый был прост и доступен в общении, в том числе со мной, молодым врачом, увлекавшимся фитотерапией. Кстати, он передал нашему фитоцентру из личной библиотеки большое количество редчайших книг о лекарственных растениях.

Факты из них также были использованы Корепановым.

Потерянные рецепты

Картофель от экземы

По словам Корепанова, он в своей книге берет потерянный пласт народных рецептов, которые не навредят. Например, говоря о картофеле, рассказывает о клинических испытаниях профессора Л. И Христина в 40-60-е годы прошлого столетия на базе Станиславского мединститута. К примеру, тот описывал в фундаментальных медицинских журналах, как аппликациями кашицы из тертого картофеля лечили различные формы экзем и получали хорошие результаты:

«Свежетертую с кожурой массу наносили на марлю и прикладывали к пораженной поверхности на 1, 5 – 2 часа. Повязку меняли 6-7 раз за сутки. Уменьшение воспалительных явлений наблюдалось с первых же дней».

Есть в новой книге известного алтайского фитотерапевта и проверенные народные рецепты от простуды, собранные Александром Борисовичем Николаевым.

Уникальные народные рецепты Фото: из личного архива

Редис от пневмонии

К примеру, в 1975-м году житель Белоруссии прислал в институт рецепт, с помощью которого он избавился от пневмонии:

«Постоянно болел воспалением легких, это была уже хроническая пневмония, – рассказывает автор письма. - В 1978 м году, прочитав в журнале «Химия и жизнь» статью «Лизоцим попал в клинику» про то, что он излечивает пневмонию, начал его искать по аптекам, но не нашел. Тогда стал разводить круглый год редис и есть его со сметаной, что излечило от всех страданий. Зная по статье, что и в редьке, и в хрене есть лизоцим, пользовался и этими овощами. Два года пользовался диетой из редиса со сметаной, от пневмонии избавился».

Оладьи от простуды

Еще один рецепт из середины прошлого века: «Смешать по ложке горчицы, меда, пшеничной муки и теплой воды, как на оладьи. При простуде, кашле очень хорошо прикладывать на грудь в виде компресса».

Матруня от гриппа

Цитируется в книге и письмо, пришедшее в фармкомитет в 1973-м году. Автор сообщает, что растение под названием Матруня (речь идет о душице, - прим. авт.) очень ценится в народе:

«Трава с соцветиями как чай употребляется при простуде. Горсть заливается четырьмя стаканами кипятка и еще с минуту кипятить. Больного накрыть одеялом с открытой кастрюлей отвара (поставить на подушку) для ингаляции в течении 15 минут. При тяжелых формах заболевания повторяют через два часа».

Смесь от воспаления легких

Интересная запись из каталога Александра Николаева от жительницы Липецка. Она рассказала, что ее внук часто болел воспалением легких с астматическим комплексом. Лечили три раза в больнице антибиотиками, но без улучшения. Тогда, по рассказу женщины, один врач предложил народное средство: поровну смешать сок свеклы, моркови и черной редьки, столько же вина кагора и давать ребенку через семь дней настаивания по одной столовой ложке перед едой в течение месяца. Но уже через две недели ребенок был здоров от такого лечения, перестал задыхаться, повеселел, прекратился кашель.

Выход книги Сергей Корепанов планирует в следующем году. Кстати в музее «Мир времени» еще остались подарочные экземпляры первого издания книги «Лица растений», так что, у всех желающих есть возможность прикупить увлекательную книжицу.

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