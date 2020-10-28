Соцсети: таксист в Бийске выбросил женщину на пустыре

Таксиста могут привлечь к ответственности. Фото: Олег УКЛАДОВ

В социальных сетях появилось сообщение, что таксист выкинул пассажирку на ходу! Как при этом он умудрился еще и вести машину – загадка. Фото опубликовал кто-то из пассажиров ехавшего следом автобуса.

- Я проезжал, видел, как он съехал на обочину и вытаскивал с заднего сиденья кого-то в белом, а я подумал еще – пьяный, как их возить таких, - цитирует одного из очевидцев «Бийский рабочий».

Скрин публикации со страницы incident_22

Все это произошло на пустыре рядом с ТЦ «Стиль» на Зеленом клине в Бийске. По словам других очевидцев, в машине такси находилась пожилая женщина, она была в состоянии опьянения и вышла сама на ходу.

- Я с ребенком ехала в этом такси сразу после этого случая. Водитель рассказал, что вез пожилую женщину в нетрезвом состоянии, в такси ее посадил сын. Во время поездки она начала кидаться на водителя, пинать его – требовала остановитсья. Это все с его слов. У него был поцарапан лоб. Сам он адекватный, вежливый мужчина, нас довез достойно, но был в шоке от ситуации и рассказывал об этом в недоумении, - пишет Елена Маркова на странице «Бийск 22».

На фото видно, что высаженная женщина лежит на обочине – рядом с ней собрались очевидцы и полицейские. Не исключено, что мужчину могут привлечь к ответственности.

- Водителю нужно было остановиться и вызвать полицейских, чтобы они составили на нее протокол об административном правонарушении за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Иначе уже в его действиях может быть противоправное поведение, тем более, если путем экспертизы будет установлено, что женщина получила вред здоровью, находясь на улице в холоде или пострадала в тот момент, когда он ее вытаскивал из автомобиля. Действия водителя могут быть квалифицированы по уголовным статьям о самоуправстве или оставлении в опасности, - говорит барнаульский адвокат Сергей Киселев.