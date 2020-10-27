Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 28 октября 2020: выздоровевших стало больше заболевших

Коронавирус в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно последним новостям о коронавирусе в Алтайском крае на 28 октября 2020 года, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 214 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших превысило число заболевших, составив 233 пациента. Зарегистрировали 11 смертельных случаев.

В крае, как и в других регионах страны, по-прежнему наблюдается сложная ситуация в моргах – выполнять вскрытие погибших ковидных пациентов могут только дипломированные врачи. Согласно нормативу, на один случай у специалиста уходит день. В реальности патологоанатомы успевают провести исследование тел несколько человек.

- Общее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией - 18 347 человек (в том числе 1335 детей до 17 лет). Из общего числа заболевших 297 случаев - завозные (в том числе 110 - из-за рубежа); 10 227 случаев - по контакту с заболевшими. 5610 случаев заболевания выявили у пациентов с внебольничной пневмонией, 6947 - у заболевших ОРВИ, в 5790 случаях - бессимптомное течение, - пишет оперативный штаб.