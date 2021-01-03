2020 год, согласно нумерологии, был фундаментом и основой для целого десятилетия. Похоже, так и случилось – жизнь прежней уже не станет. А что нас ждет в 2021? На этот вопрос ответил барнаульский нумеролог Вячеслав Класин, раскрыв тайны цифр.- 2021 год - ступенька. Задача каждого из нас – услышать себя изнутри, понять себя через сердце и интуицию и увидеть истинную суть вещей. Грядущий год в сумме даёт цифру 5, которая отвечает за самые мощные силы на земле: эмоции, любовь, доброту, вдохновение и красоту. В начале года я советую прописать свои ценности, именно они будут фундаментом в течение года. Здоровье будет зависеть от того, на сколько вы будете ценить, любить, уважать себя, делать выгодно для себя, - говорит Класин.В теме отношений вы можете пробовать всё: создавать и налаживать отношения, либо завершать их. Не придавайте деньгам излишнего значения. Погоня за ними не принесёт вам успеха. Лучше четко определите, какая сумма и для чего вам нужна.В 2021 году нужно сменить вид деятельности, если этого давно просит ваше сердце, но не стоит сильно торопить события, такие решения необходимо принимать не в один миг, а обдуманно.Январь – время раздумийСначала новый год, а потоми и каникулы – это хорошее время, чтобы расставить все по местам. Цифры советуют посвятить время раздумьям, а не действиям.- Посвятите это время общению с собой, генерируйте идеи и стройте долгосрочные планы, - говорит нумеролог.Февраль - за дело!В феврале нужно мобилизовать все свои ресурсы и начинать активно воплощать в жизнь всё задуманное, и вы поймёте, как правильно осуществить идеи, которые вы придумали в январе.Март - денежный месяцЭто хорошее время, чтобы заключать долгосрочные сделки, начинать новые проекты. Любые идеи, которые приходят в этом месяце, отмечайте и записывайте, они еще поучаствуют в организации вашего денежного потока.Апрель – ветер переменНеобходимо внести что-то новое в свою жизнь: границы, законы и правила в жизни и бизнесе. Создавайте свой бренд.Май - вдохновениеА также эмоции и любовь. В этом месяце надо использовать всю силу эмоций и вдохновения, это как бензин у автомобиля, надо зарядить себя и окружающих до конца года.Июнь - профессионализмМожно увидеть первые результаты своих мартовских стараний. Стоит подвести промежуточные итоги первого полугодия. Основные качества: стержень, харизма, самооценка, структурирование, логика, знание одного предмета до глубины, перспективное видение, систематизация.Июль - самопознаниеРелаксация и интуиция – основные инструменты на весь месяц. Ваши помощники - это места силы, природа, лес, водоемы. Пришло время побыть одному, не принимайте быстрых решений.Август - месяц бесконечностиМесяц отлично подойдёт для урегулирования старых проблем и заключения новых сделок. Не бойтесь взять на себя ответственность за результат. У вас включится нативное и интуитивное понимание ситуаций и поступков людей.Сентябрь – время жатвыВозможно получить максимальное количество результатов от приложенных стараний. Постарайтесь максимально вкладываться в каждый день. Один день - одна цель, и тогда не только следующие три месяца будут мега-результативными, но и следующий год.Октябрь – планируйте!Важно будет чаще рассказывать о своих идеях вслух, и не важно, услышат вас или нет.Ноябрь - реализацияПоявится возможность воплотить задуманное в октябре, придут люди, которые заинтересуются вашими идеями и будут готовы идти за вами дальше.Декабрь – двойной результатКульминация всех стараний в 2021 году. Именно в этот период на каждую ситуацию нужно обязательно смотреть с двух сторон — разума и эмоций, тогда удастся принять правильное решение и достичь поставленных целей.