Барнаульский астролог Вера Топчеева дала прогноз на 2021 год. Главный девиз года Быка - менять то, что можно изменить, смиряться с неизбежным и не путать первое со вторым.- Для России 2021 год начнётся с неожиданных событий и значимых перемен в сферах политики и экономике, возможны изменения в иерархии власти или взятие нового политического курса. Перемены коснутся и финансовой сферы, постепенный переход от бумажных денег в электронное поле приведет к масштабным дефолтам средних и малых банков. Продолжится активный рост заказов товаров через интернет, пользования различных услуг, впрочем, как и стала уже привычной удаленная работа. Очень вероятно, что в этом году изменится мировой порядок, уходят старые устои и взамен придет что-то кардинально новое, возможна и перезагрузке мировой экономической системы, - говорит астролог.Обращаем внимание на отношения с близкими людьми, миримся с кем в ссоре, любим и стараемся быть внимательными, терпеливыми, бережными к себе и другим. Делаем выводы, чему научил 2020 год, в какой сфере жизни обозначились проблемы и выстраиваем действенную тактику и стратегию во всех сферах жизни. Сама Вселенная открыта для людей и дает шанс выйти на новый уровень сознания.Белый металлический быкНаступающий год пройдет под покровительством Белого Металлического Быка – благородного, мудрого и трудолюбивого, который знает, чего хочет и движется к своим целям. Год будет благоприятным для всех, кто определил свои цели, наметил пути их достижения, кто умеет действовать упорно и настойчиво, кто готов осваивать новые навыки и быть честным, прежде всего перед самим собой.А вообще году будет ярким, принесет перемены и неожиданные повороты. Так что, не зевайте! Если сможете заскакивать в эти бесконечно уходящие поезда, то и потенциал года окажется у вас в кармане.- Вспоминается проклятие древних магов «Жить тебе в эпоху перемен!». Нам посчастливилось оказаться свидетелями значимых мировых изменений, и кто сможет быстро приспосабливаться к требованиям новых реалий, тому и даются большие возможности. Раз мы выбрали это время, значит, обладаем колоссальным потенциалом и нам учиться в каждой трудности находить возможности, ведь каждый перечёркнутый минус - это плюс! Не вестись на провокации, а взять причинность на себя, осознавать свою значимость, способность взять в руки нить своей судьбы и выйти на другой уровень, - говорит Топчеева.ПолнолуниеГод начался с полнолуния, воздействие помогло освободиться от негатива и завалов. В общем, продолжайте и дальше скидывать с души камни, главное, не в прохожих!- Обратите внимание на отношения с близкими людьми, померитесь, если в ссоре, любите и постарайтесь быть внимательными, терпеливыми, бережными к себе и другим. Делаем выводы, чему научил 2020 год, в какой сфере жизни обозначились проблемы и выстраиваем действенную тактику и стратегию во всех сферах жизни. Сама Вселенная открыта для людей и дает шанс выйти на новый уровень сознания, - говорит астролог.А еще год будет неоднозначным в плане здоровья, в большей части это коснется психологической сферы. Важно научиться расслабляться, контролировать свой разум и пребывать в осознанности, «здесь и сейчас». В этом помогут медитации, йога и цигун.