В период пандемии коронавируса мы проводим больше времени дома. Телефон из обычного средства связи превратился в настоящую необходимость. Благодаря смартфону возможно дистанционно работать, учиться, находить новые увлечения и в любое время общаться с близкими. Жители Алтайского края рассказали, как мобильный интернет помогает им справиться с трудностями и почему свои плюсы можно найти даже в самоизоляции.«Теперь бабушка и дедушка всегда онлайн»В последнее время многочасовые беседы по видеосвязи стали обычным делом для многих жителей Алтая. Благодаря развитию мобильной сети, быстрый интернет появился дальше в отдаленных населенных пунктах региона, стерев любые границы общения.Житель Камня-на-Оби Сергей рассказывает, что его бабушка и дедушка долгое время предпочитали общаться по обычному телефону. Все изменилось во время пандемии, когда родственники стали встречаться реже. Чтобы не только слышать, но и видеть близких, пожилые люди освоили видеозвонки с помощью смартфона.– Помню их первый звонок. Дедушка не знал, как сделать, чтобы их с бабушкой было лучше видно и долго вертел телефон в руках. Разобрались быстро и уже через пару минут они рассказывали, как прошел день и интересовались последними новостями. Такие звонки вошли в привычку, мы разговариваем несколько раз в день и я не чувствую расстояния, которое нас разделяет. Знаете, мне кажется, что мы даже стали общаться чаще, чем до пандемии. Я очень рад, что теперь бабушка и дедушка всегда онлайн, – поделился Сергей.Он добавил, что в одном из мессенджеров родственники сделали семейный чат, куда отправляют смешные картинки и истории из жизни.– Иногда лень набирать текст и мы просто обмениваемся голосовыми сообщениями, но это не самое главное, – говорит Сергей, – веселее устраивать групповые видеозвонки, когда с тобой могут поговорить даже родственники, находящиеся за тысяч километров.Бабушка и дедушка Сергея – скорее не исключение, а правило. В реалиях пандемии старшее поколение начало быстрее осваивать современные гаджеты. Среди абонентов мобильного оператора Tele2 старше шестидесяти лет владельцев смартфонов и активных пользователей интернета стало за время пандемии на 15% больше. Максимальный прирост пришелся на апрель, когда дети и внуки обеспечивали старших смартфонами и обучали ими пользоваться. А мобильный оператор в период первого «локдауна» дарила гигабайты тем, кто сидел дома – за каждый день, когда смартфон не менял своего местоположения, его владельцу начисляли гигабайт мобильного интернета абсолютно бесплатно. Так оператор поощрял тех, кто соблюдал режим самоизоляции.«Наконец-то привел себя в форму»Во время карантина возросла популярность и онлайн-тренировок. Оказалось, чтобы начать занятия нужно немного: стабильный интернет на телефоне, удобная одежда и комната, в которой ничего не будет мешать. Барнаулец Антон рассказал о своем опыте:– Чтобы не подцепить вирус, стал реже выходить из дома. Вся моя активность сейчас ограничена передвижениями по квартире. С месяц назад заметил, что прилично набрал и решил сбросить вес. Подписка на онлайн-тренировки оказалась гораздо дешевле посещений зала, который долгое время был закрыт. Все просто – смотрю ролики на телефоне и повторяю упражнения за тренером. Вот и получилось, что только в пандемию наконец-то привел себя в форму. Буду продолжать заниматься и дальше, чтобы закрепить результат.Антон добавил, что уже привык к жизни в новых реалиях и почти не расстается со своим смартфоном.– Я скачал много приложений, чтобы не скучать на самоизоляции. Дома часто тренируюсь с друзьями – мы или делаем видеозвонками, или делимся советами в нашем общем чате, так веселее, – рассказал Антон.В конце апреля Tele2 запустила проект «Дом по другим правилам». Это онлайн пространство, в котором собран интересный контент на самые разные темы – от спортивных мастер-классов до авторского кино. С момента запуска «Дом по другим правилам» посетили более 2 млн гостей. Кстати, одним из наиболее посещаемых разделов «дома» стал именно спортзал. А на новогодние каникулы мобильный оператор приготовил специальное расписание – по классной идее на каждый день новогодних каникул.«Не сложности, а новые возможности»В пандемию глобальную встряску пережила и система образования. Большинство школьников и студентов перешли на дистанционное обучение. Настоящий бум произошел и в сфере онлайн-курсов, множество людей зарегистрировались на площадках университетов. Плюсы такого обучения оценила и жительница Барнаула Жанна.– Уже много лет я хотела выучить английский, но все время не было возможности. В пандемию, как и многие, сижу дома, и сразу же зарегистрировалась на нескольких сайтах с лекциями, скачала приложения. Это очень удобно - открываю уроки с телефона, занимаюсь, общаюсь с реальными людьми по видеосвязи. Мир изменился и перешел в онлайн, в этом есть и свои плюсы, – отметила Жанна.По ее словам, многие знакомые также проводят время с пользой и продолжают получать знания в дистанционном формате.Такая онлайн-активность клиентов привела к грандиозному росту трафика. С начала года потребление мобильного интернета выросло почти в два раза. А самому мобильному оператору в апреле пришлось очень быстро перестроиться. Пользователям срочно понадобилось много мобильного интернета там, где раньше этого не требовалось – в спальных районах, в пригороде, в дачных поселках. Чтобы обеспечить эту потребность, мобильный оператор построил больше ста новых базовых станций 4G (это как раз те, которые обеспечивают быстрый мобильный интернет) в тех местах, где это было нужно клиентам оператора.