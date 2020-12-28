В барнаульском паблике «История Барнаула» выложили архивное видео прямиком из 1968 года, когда краевая столица переживала сильные морозы наравне с нынешними. По-честному, раньше сибиряки были сильнее – грелись мороженым в -40, шли смотреть хоккей и гонки на мотоциклах.Казалось бы, прошло всего 52 года, а как поменялись люди: сейчас то и дело встречаешь на улице детей и подростков с «подворотами», а раньше укутывались по полной: шуба, валенки, шапка, а сверху еще и знаменитый пуховый платок. Детям этого платка хватало, чтобы обернуть не только голову, но и туловище.Как и сейчас, в 1968-ом школьники радовались отмене занятий во время морозов. На кадрах ретровидео показывают, как диктор объявляет директорам школ и родителям о том, что ученики с 1 по 5 класс могут спокойно оставаться дома. И, естественно, никакой удаленки и головной боли для взрослых.В видео попали и барнаульские трамваи. Люди грели руки об печку в электротранспорте и не давали унывать друг другу даже в такую лютую холодину.«Крепитесь люди, скоро лето», - гласит надпись на окне вагона.Напомним, 26 декабря Алтайский край накрыла волна аномальных морозов. В некоторых районах температура воздуха опустилась вплоть до -50 градусов. Синоптики обещают, что морозы отступят во вторник, 29 декабря, а вновь вернутся в ночь на 31-ое.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДубакчеллендж: кипяток + сибирский мороз, и эффектный кадр готовЖители Алтайского края публикуют видео морозных фейерверков (подробнее)