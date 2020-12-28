В Алтайский край пришли лютые морозы, в выходные в районах термометр опускался до -45 градусов. Пока одни прятались от холода дома, самые отважные запустили эффектный флешмоб.- Кипяток + сибирский мороз, и эффектный кадр готов, - пишет группа «Правительство Алтайского края».- Наконец-то нормальные сибирские зимы! - комментирует в группе Макс Ленченко.Кстати, холода приносят не только веселье, но и ощутимые проблемы. В минувшие выходные на теплосетях произошло две аварии из-за опустившихся холодов – не выдержали трубы. В результате с десяток домов остались без тепла.Радует, что пока холода отступили – пик пришелся на минувшую ночь. 28 декабря уже столбик термометра по Барнаулу не будет опускаться ниже -26…-28 градусов, местами по югу до -18 градусов. Осадков также не ожидается. Местами возможны изморозь и туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.Но вы все равно одевайтесь теплее, а если собираетесь в дорогу, возьмите теплые вещи, горячее питье и хорошо заряженные телефон.