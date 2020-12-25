Оказалось, что Снегурочки, которую в соцсетях прозвали сестрой страшного памятника Аленке в Нововоронеже, сейчас в Барнауле нет. Ранее мы писали, что фигуру установили у здания местного автовокзала к Новому году. Однако, как выяснила «Комсомолка», на автовокзале такая скульптура отсутствует. «Красавица» стояла там 10 лет назад.Как рассказали в администрации автовокзала, тогда возникла идея поставить к новогодним праздникам снежную композицию Деда Мороза и Снегурочки возле скульптуры автобуса. Подрядчика нашли в другом регионе, утвердили эскиз будущей композиции.– Но скопировать рисунок с бумаги не получилось. Авторы сослались на непогоду, мол снег начал таять и нарушились формы, и уехали домой. Но скопировать рисунок с бумаги не получилось. Сотрудники автовокзала, конечно, оценили творение, посмеялись и избавились от скульптуры. Но кто-то из пассажиров, видимо, всё же успел её сфотографировать и разместить в Интернете, – прокомментировали в администрации Железнодорожного района Барнаула.Кому-то эта Снегурочка напомнила памятник «Родина-мать зовет» в Волгограде, а другим Андрея Рожкова из «Уральских пельменей».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Воронежцев просят проголосовать «за» или «против» переезда скандального памятника Аленке в наш городРанее несколько предприимчивых людей объявили, что готовы выкупить арт-объект (подробнее)