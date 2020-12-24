В следующем году предприятие «Аксоид» отметит 30-летие. Юбиляру есть чем гордиться. Барнаульцы уже давно вышли в лидеры российского рынка по производству плетеных транспортерных сеток и кондитерских конвейеров, при этом теснят иностранных конкурентов.Каталоги с продукцией «Аксоида» сегодня можно увидеть на крупных предприятиях в Германии, Англии, Нидерландах… При этом европейские конкуренты не только внимательно их изучают, но и командируют своих «разведчиков» в Сибирь.- Приезжал, например, представитель голландской фирмы, изучал все с нескрываемым интересом, - рассказывают сотрудники «Аксоида».На предприятии уже не скрывают собственные изобретения и даже перестали патентовать свои ноу-хау.- Раньше мы любили хвалиться изобретениями, но теперь считаем это баловством, - говорит директор «Аксоида» Игорь Афонин. - Однако продолжаем изобретать и теперь намерены сменить вектор развития.Остановишься - пыль догонитИгорь Афонин считает главным залогом успеха желание и умение придумывать и делать что-то новое.- Если остановишься на достигнутом, развитие остановится, - уверен директор, который сам в своем деле изобрел многое.Недавно он еще раз в этом убедился, зайдя на один из барнаульских заводов.- Когда-то много лет назад, когда учился на вечернем отделении в Политехе, я пришел к ним работать, - вспоминает руководитель. - И мне хотелось, как и сегодня, что-то изобретать полезное. Придумал робота-видео-зрение, пришел в конструкторское бюро, там инженеры сидели, цепи перебирали, на меня посмотрели устало, как на человека, который мешает привычному процессу. И вот я сейчас приехал к ним, а там те же станки стоят, что 40 лет назад. Без развития предприятие приходит в упадок. И так получается потому, что они застряли в прошлом, а из-за этого нет и будущего.Команда КулибиныхСоздав в 1991 году собственное предприятие, Игорь Афонин в первую очередь собрал вокруг себя команду изобретателей и рационализаторов, своего рода Кулибиных.- Ни у кого из них не было высшего образования, - рассказывает руководитель, - но это были люди с мозгами и руками, которые, например, могли собрать суперстанок из металлолома.Так, командой изобретателей во главе с самим Афониным были собраны собственные оригинальные станки для выпуска сетки-рабицы - именно с нее все и начиналось. Продукция получилась отличная, на рынок шла хорошо, география продаж расширялась. Но простой сетки амбициозному руководителю было мало.Вскоре наступил новый этап развития фирмы - производство транспортерных и глазировочных сеток для крупных предприятий. К этому времени цеха «Аксоида» оснастили автоматизированными линиями, уникальным оборудованием. Благодаря станкам собственного производства был совершен очередной технологический прорыв.Сегодня ассортимент у фирмы Афонина шире, чем у конкурентов. Здесь производят сетки плетеные, глазировочные, сборные транспортерные, на цепях и с выступами, модульные ленты, конвейерное оборудование, звездочки, валы, транспортеры для морозильных камер и сбора яиц, шестерни и инструменты для изготовления сетки и т. д.За эти годы возведено несколько новых цехов, увеличилась прибыль. И теперь Игорь Афонин опять решил выйти из зоны комфорта.В новый год - новый поворот- Мы снова экспериментируем, думаем, смотрим, в какую сторону движется рынок, - поделился предприниматель.А движется он, по мнению Игоря Анатольевича, в сторону умных роботов.На «Аксоиде» сегодня еще больше усложняют технологию, собираясь сделать главным направлением деятельности уже не сетки, а умное оборудование.- Чем сложнее технология, тем больше будет прибыль, - считает Игорь Афонин. - Мы давно шли в эту сторону, устанавливали своих роботов на предприятии, а теперь хотим делать «умное оборудование» для продажи.Одним из толчков к такому решению стала история, случившаяся этим летом, когда на предприятии сделали дорогой заказ для одного из московских предприятий, а потом оказалось, что заказчики неправильно указали габариты цеха и линия не смогла вписаться в пространство их производственных площадей.- Потеряны деньги (около трех миллионов) и время, но я считаю, это было для нас уроком, - говорит Игорь Анатольевич. - Оборудование, которое мы станем делать сейчас, не будет зависеть от стен.Так, к новому году на «Аксоиде» создали новый вид транспортера для одного из хладокомбинатов.- Идея пришла, когда бармен на день рождения жены показывал фокусы с мороженым, - рассказывает Игорь Афонин. - Там морозный воздух сверху выходил. И я придумал, как решить проблему потери холода.Новый вид транспортера позволит не только сэкономить объем пространства, но и сделает заморозку продуктов более качественной, потому что не нужно будет лишний раз открывать двери и выпускать холод.В ближайших планах креативного руководителя выделить особое помещение на предприятии для мозгового штурма. Игорь Анатольевич высоко ценит новые идеи и поощряет тех, кто работает головой и предлагает что-то интересное.- Даже если сотрудник просто высказывает свою идею, которую мы, может, и не воплотим в итоге в жизнь, я все равно ему сразу же выплачиваю премию - надо стимулировать таких людей, не эту, так следующую его идею мы обязательно реализуем. Так принято у японцев, там рационализаторам и зарплата больше, и премия полагается, и это, я считаю, правильно.Главное - здоровьеРуководитель преуспевающего предприятия всегда подчеркивает, что главное богатство «Аксоида» - профессионалы высокого класса.Для сотрудников (а их около ста) организовано бесплатное питание, бесплатная стоматологическая помощь, есть спортзал, теннисная площадка, строится волейбольная. Особый бонус некурящим - дополнительные пять рублей к рабочему часу.- Пандемия не прошла мимо и нашего предприятия. Кто-то из партнеров пока не может рассчитаться, отменили выставки, на которых происходило ценное общение, налаживались деловые контакты. Но мы переживем и это. Жизнь берет свое. Люди будут привыкать к новым обстоятельствам, приспосабливаться, надеюсь, прививки начнут ставить, учиться у китайцев дисциплине. Все равно надо будет развиваться. Главное - здоровье людей, - говорит Игорь Афонин. - А с экономикой сейчас у всех сложно.На предприятии не просто соблюдается строгий масочный режим, если кто-то у себя только заподозрит ковид, закашляет, то директор вызывает медиков, оплачивает тесты за счет предприятия.Новогоднее пожелание Игоря Афонина:- Здоровья, широкого круга общения, больше экспериментов!