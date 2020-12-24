Замдиректора барнаульского зоопарка Александр Чеботарев принял участие в съемках программы «Давай поженимся!» на Первом канале. Он удивил невесту оригинальным сюрпризом и передал подарок звездной гостье шоу Эвелине Бледанс. О своих впечатлениях от участия в шоу Александр рассказал в разговоре с «Комсомолкой».Как попал на шоуЗамдиректора барнаульского зоопарка решил участвовать в съемках шоу после того, как вместе с Сергеем Писаревым был героем программы «Видели видео».– Я был очень впечатлен тем, какие потрясающие передачи снимают на Первом канале и какие великие люди в них участвуют. У меня было свободное время и у знакомого узнал, как он раньше участвовал в «Давай поженимся!». Вскоре мой телефон передали одному из редакторов и через некоторое время меня пригласили на съемки. Сначала планировалось, что я буду главным героем и стану выбирать невесту, но в итоге в первый раз предложили быть одним из женихов, на что я и согласился.Съемки проходили в начале декабря, а вчера выпуск вышел в эфир.За чью любовь боролись женихиУчастники новогодней программы, среди которых был замдиректора барнаульского зоопарка, боролись за 36-летнюю невесту – Далию. После того, как она стала мамой особенного ребенка и ощутила на себе все сложности его воспитания и социализации, не стала жаловаться на судьбу, а научилась быть счастливой в предлагаемых обстоятельствах и приносить пользу другим. Далия – дизайнер одежды для детей-инвалидов и основатель некоммерческой организации. Ежегодно устраивает новогодние елки.– Выйдет замуж за идеального мужчину с добрым сердцем, который привык нести ответственность не только за себя, но и за своих близких, – сказала ведущая программы Лариса Гузеева, представляя невесту.Выпуск программы был новогодним. В съемках участвовали звезды – Эвелина Бледанс, Сосо Павлиашвили, Александр Буйнов и Алена Хмельницкая.«В прайде не хватает кошечки»Увидев невесту, Александр отметил, что девушка очень красива и сказал, что он сильный как лев, а в его прайде не хватает кошечки. В качестве звездного гостя и подруги жениха выступила актриса Эвелина Бледанс.– Александр занимается боксом, играет в баскетбол и практикует моржевание. Предупреждает, что каждый четверг ходит с друзьями в баню. Мечтает построить сказочный дом на лесной опушке у озера. За три года совместной жизни с возлюбленной Александр стал настоящим отцом ее дочери, но так и не смог расположить к себе будущую тещу. Надеется, что в семье Далии он станет любимым зятем, – так представили алтайского жениха.В беседе с Ларисой Гузеевой Александр признался, что в прошлых отношениях его не приняла мать возлюбленной. Он предполагает, что в тот момент девушка была кормилицей семьи, ее матери не понравилось то, что она хочет строить личную жизнь.Глядя на гостя из Барнаула другой звездный участник программы, певец Сосо Павлиашвили, отметил, что Александр Чеботарев и Эвелина Бледанс – очень хорошая пара.– Я бы их поженил и обязательно им это скажу, – отметил музыкант.Новогодняя служба сближенияС подготовкой сюрприза замдиректору барнаульского зоопарка помогла Эвелина Бледанс. Она была в образе Снегурочки, которая хотела, чтобы Далия и Александр познакомились поближе.– Раньше я работала Снегурочкой на детских праздниках, но сегодня представляю здесь службу новогоднего сближения, – сказала актриса.Она попросила, чтобы Александр исполнил новогоднюю песню. Он взял Далию на руки, встал на стул и спел куплет песни «В лесу родилась елочка». После этого гость из Барнаула обнял невесту, они украсили ель звездой и даже поиграли в игру «По кочкам, по кочкам! Бух, в ямку!».Сюрприз зкончился тем, что Александр и Далия легли на диван и укрылись новогодним пледом.– Этот номер для всех был полной неожиданностью. Даже Эвелина узнала подробности уже на съемочной площадке, когда увидела сценарий. Она прекрасная актриса и все сделала хорошо. Мне кажется, получилось ярко и необычно, – сказал Александр.В итоге невеста Далия не выбрала никого из участников, однако это не расстроило Александра:– Я ехал на передачу, чтобы больше людей узнали о барнаульском зоопарке. Думаю, что хорошо засветились на Первом канале, это было незабываемо, у меня масса впечатлений. Далия призналась мне после съемок, что все женихи были очень классные. Она думала, что не из кого будет выбирать, а тут один был лучше другого. Может, поэтому и растерялась.Готов приехать еще раз– Звезды произвели на меня хорошее впечатление, с некоторыми сфотографировался и пообщался. Многие спрашивают у меня про Ларису Гузееву. На мой взгляд, очень пронзительная женщина, она как рентген считывает людей и сразу понимает, сложится пара или нет, у нее колоссальный опыт, – поделился Александр.Он добавил, что был особенно рад пообщаться с Эвелиной Бледанс. Александр подарил актрисе набор алтайских продуктов и билеты в барнаульский зоопарк. В будущем она обещала приехать в краевую столицу.– В целом от программы у меня только положительные эмоции. Если получится и позовут еще раз для участия в этой передаче, то не откажусь, – резюмировал Александр Чеботарев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМногодетная мама-блогер из Барнаула поедет на передачу «Давай поженимся!»Женщину пригласили сняться на Первом канале из-за ее растущей популярности (подробнее)