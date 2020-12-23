Еще один сказочный персонаж – еще одна фобия. Не так давно жители России бурно обсуждали страшнющий памятник Аленушке, открытый в Нововоронеже, а теперь подобное творение нашли и в Барнауле – снежную фигуру Снегурочки с не менее ужасающим лицом.Фото нашей барнаульской Снегурочки с застывшей гримасой страха и скорби облетело социальные сети. Люди пишут, что фигуру, как украшение к Новому году, якобы установили у здания автовокзала краевой столицы. Правда, есть сомнения, что такая «красавица» установлена именно там – в справочной автовокзала корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что у них такой фигуры нет и даже в прошлые годы не было. Возможно, она установлена в другом месте города.Тем не менее, многие уже спорят, кто из героинь страшнее – нововоронежская Аленушка или, так называемая, барнаульская Снегурочка. Некоторые предполагают, что у них был один и тот же скульптор, а другие пишут, что «какой год, такая и Снегурка».- Снегурка, чтобы отпугивать туристов в период пандемии, замахнулась вон даже, - пишет Диана Ференцева.- У Алёнки из Нововоронежа появилась достойная замена, - комментирует Галина Конева.Кстати, многим наша Снегурочка напомнила памятник «Родина-мать зовет» в Волгограде. По мнению россиян, суровое лицо и поднятая рука будто срисованы с величайшей скульптуры.Нашей Снегурочке даже посвящают стихи:Снегурочка из БарнаулаЗакрыла телом амбразуру.И мстя за братца, за козла,В бою Аленушка слегла (автор Олег Панкратьев).Другие же гадают, что именно пытался донести автор этим произведением искусства.Или вот:Россия шедеврами славится,Аленка намедни блеснула,И вновь перед нами красавица -Снегурочка из Барнаула (автор Александр Чистяков).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВоронежцев просят проголосовать «за» или «против» переезда скандального памятника Аленке в наш городРанее несколько предприимчивых людей объявили, что готовы выкупить арт-объект (подробнее)